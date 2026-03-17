Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла Украина

$44.080.0650.580.09
ukenru
Эксклюзив
15:05 • 4698 просмотра
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
14:51 • 7474 просмотра
В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе
Эксклюзив
13:37 • 10352 просмотра
ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки
13:00 • 13375 просмотра
В ЕС заявили, что предложили финансовую и техническую помощь по "Дружбе" и Украина приняла предложение
Эксклюзив
12:18 • 12645 просмотра
"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ
Эксклюзив
11:42 • 21142 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
11:29 • 14237 просмотра
США пытаются оторвать Россию от Китая – старая стратегия в новой геополитической реальности
Эксклюзив
10:34 • 12830 просмотра
Аэрокосмическая ассоциация готовит предложения изменений в законодательство относительно спецрежима Defence City
17 марта, 07:54 • 17335 просмотра
Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС - Премьер
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1м/с
54%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Карл III
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Село
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto15:31 • 1726 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto12:55 • 8208 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 21953 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 25385 просмотра
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 43584 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Дипломатка
The New York Times

Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла Украина

Киев • УНН

 • 1736 просмотра

Финляндия возглавляет прогноз с треком Liekinheitin, а Франция занимает второе место. Украина с песней Ridnym от LELEKA сейчас замыкает первую десятку списка.

Обновленный прогноз на песенный конкурс "Евровидение 2026" демонстрирует, что фавориты сезона сохраняют заметный отрыв от остальных участников. Украина сейчас находится в первой десятке, LELEKA с композицией "Ridnym" как раз занимает 10-е место, передает УНН.

Детали

Борьба за победу концентрируется между несколькими странами, которые в большей степени ожидаемо демонстрируют наивысшую поддержку от букмекеров.

На первом месте с огромным отрывом удерживает лидерство Финляндия, чья конкурсная композиция считается одной из сильнейших в этом году. Музыкальное мастерство исполнителей Linda Lampenius и Pete Parkkonen, а также активная поддержка фанатов по всей Европе делают финский трек "Liekinheitin" безоговорочным претендентом на победу.

Второе место занимает Франция и артистка Monroe с композицией "Regarde", которая демонстрирует стабильно высокие оценки в прогнозах.

Несмотря на колебания в оценках после презентации песни, французская композиция сохраняет реальные шансы на лидерство в финале благодаря гармоничной комбинации вокала, аранжировки и сцены.

Композиция от Швеции "My system" артистки Felicia занимает лишь шестую позицию в прогнозе, несмотря на сильные музыкальные характеристики трека. Украина же сейчас уверенно находится на 10-м месте. Песня и выступление представителя страны получили заметную поддержку от части зрителей и аналитиков, однако пока отстают от фаворитов.

Стоит отметить, что прогнозы остаются динамичными: финальные результаты могут измениться в последние недели, дни и даже часы перед конкурсом, в зависимости от живых выступлений и от реакций на них телеаудитории.

Напомним

Ранее мы писали о том, что представительница Украины на Евровидении 2026 LELEKA изменила свой конкурсный трек перед песенным конкурсом и выпустила новую версию композиции "Ridnym".

Станислав Кармазин

КультураНовости МираМультимедиаУНН Lite
Музыкант
Финляндия
Франция
Швеция
Европа
Украина