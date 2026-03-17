Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла Украина

Обновленный прогноз на песенный конкурс "Евровидение 2026" демонстрирует, что фавориты сезона сохраняют заметный отрыв от остальных участников. Украина сейчас находится в первой десятке, LELEKA с композицией "Ridnym" как раз занимает 10-е место, передает УНН.

Борьба за победу концентрируется между несколькими странами, которые в большей степени ожидаемо демонстрируют наивысшую поддержку от букмекеров.

На первом месте с огромным отрывом удерживает лидерство Финляндия, чья конкурсная композиция считается одной из сильнейших в этом году. Музыкальное мастерство исполнителей Linda Lampenius и Pete Parkkonen, а также активная поддержка фанатов по всей Европе делают финский трек "Liekinheitin" безоговорочным претендентом на победу.

Второе место занимает Франция и артистка Monroe с композицией "Regarde", которая демонстрирует стабильно высокие оценки в прогнозах.

Несмотря на колебания в оценках после презентации песни, французская композиция сохраняет реальные шансы на лидерство в финале благодаря гармоничной комбинации вокала, аранжировки и сцены.

Композиция от Швеции "My system" артистки Felicia занимает лишь шестую позицию в прогнозе, несмотря на сильные музыкальные характеристики трека. Украина же сейчас уверенно находится на 10-м месте. Песня и выступление представителя страны получили заметную поддержку от части зрителей и аналитиков, однако пока отстают от фаворитов.

Стоит отметить, что прогнозы остаются динамичными: финальные результаты могут измениться в последние недели, дни и даже часы перед конкурсом, в зависимости от живых выступлений и от реакций на них телеаудитории.

Ранее мы писали о том, что представительница Украины на Евровидении 2026 LELEKA изменила свой конкурсный трек перед песенным конкурсом и выпустила новую версию композиции "Ridnym".