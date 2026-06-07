Трамп устроил скандал и ушел посреди интервью из-за вопроса о фальсификации выборов
Киев • УНН
Дональд Трамп прервал разговор с журналисткой NBC News после вопросов о фальсификации выборов 2020 года. Политик обвинил медиа в коррупции и ушел.
Президент Дональд Трамп внезапно прервал свое интервью журналистке NBC News Кристен Велкер, которое вышло в эфир в воскресенье, после вопросов о его ложных заявлениях относительно "фальсификации" выборов 2020 года. Он снял микрофон и в гневе покинул съемочную площадку. Об этом сообщает Raw Story, пишет УНН.
Детали
"Вы однобокая, коррумпированная сеть!" — крикнул Трамп Велкер после того, как ему сказали, что нет никаких доказательств в подтверждение его ложных заявлений о массовых махинациях на выборах. "Давайте заканчивать, потому что с меня хватит! Спасибо, дорогая, хорошо провести время!"
Затем Трамп снял микрофон, который, судя по всему, был прикреплен к его пиджаку, несмотря на мольбы Велкер завершить интервью.
"Господин Президент, пожалуйста, я проделала весь этот путь до Висконсина", — сказала Велкер.
"Я сидел с вами под дождем целый час, то под дождем, то нет, и я уделил вам достаточно времени!" — сказал Трамп. "Вам следует навести порядок в прессе!
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