Трамп не возражает, чтобы Зеленский и Путин «сами договаривались»
Киев • УНН
Дональд Трамп не возражает против письма Зеленского Путину и призвал стороны договариваться. Он убежден, что этот военный конфликт будет урегулирован.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против письма Президента Украины Владимира Зеленского российскому диктатору владимиру путину, добавив, что "пусть они сами договариваются", передает УНН.
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Как сказал Трамп, он не возражает против письма Зеленского путину, но заявил, что пусть два президента разбираются сами.
Я не возражаю. То есть, пусть они договариваются. Именно я привел их к этой точке. И я думаю, что это будет урегулировано. Это война, которая никогда не должна была начаться и никогда бы не началась, если бы я был президентом. Но я думаю, что это будет урегулировано
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору владимиру путину — предложил назначить встречу и определить дату.
российский диктатор владимир путин отреагировал на открытое письмо от Президента Украины Владимира Зеленского с предложением прекратить войну.