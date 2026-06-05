Трамп не возражает, чтобы Зеленский и Путин «сами договаривались»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против письма Президента Украины Владимира Зеленского российскому диктатору владимиру путину, добавив, что "пусть они сами договариваются", передает УНН.

Как сказал Трамп, он не возражает против письма Зеленского путину, но заявил, что пусть два президента разбираются сами.

Я не возражаю. То есть, пусть они договариваются. Именно я привел их к этой точке. И я думаю, что это будет урегулировано. Это война, которая никогда не должна была начаться и никогда бы не началась, если бы я был президентом. Но я думаю, что это будет урегулировано