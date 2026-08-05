Сколько арбуза можно есть без вреда для здоровья - объяснил диетолог
Киев • УНН
Президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец заявил, что здоровые люди могут есть арбуз без ограничений, ориентируясь на самочувствие. Ограничения касаются только аллергиков, людей с кишечными расстройствами и тяжелыми заболеваниями почек.
Каждый год вокруг арбузов появляются десятки советов и предостережений. Одни советуют ограничиваться несколькими ломтиками в день, другие утверждают, что арбуза нужно есть много, поскольку он якобы очищает организм от токсинов. Президент Ассоциации диетологов Украины, заведующий кафедрой общественного здоровья и нутрициологии НУБиП Украины Олег Швец рассказал для УНН, сколько арбуза можно есть, кому стоит быть осторожным и какие его свойства подтверждены наукой.
Детали
По словам врача, арбуз является одним из наименее калорийных сезонных продуктов и содержит относительно немного сахара. Несмотря на распространенные утверждения о жестких ограничениях, универсальной нормы его употребления для здоровых людей не существует, а главным ориентиром должно быть самочувствие человека.
Арбуз - это очень полезный, здоровый продукт питания. Он приносит много пользы и удовольствия. В отличие от других фруктов и ягод, он обладает существенно меньшей калорийностью и содержит меньше сахара. Все остальные люди могут спокойно есть столько арбуза, сколько им будет комфортно. Никакого ограничения по количеству нет
Тем не менее определенные исключения все же существуют. Врач отмечает, что ограничения касаются лишь отдельных категорий людей. В таких случаях количество арбуза следует подбирать индивидуально.
Ограничения касаются трех категорий людей. Это аллергия, которая встречается очень редко, наличие функциональных кишечных расстройств, таких как синдром раздраженного кишечника, и тяжелые заболевания почек, сопровождающиеся почечной недостаточностью. Люди с функциональными расстройствами кишечника могут употреблять арбуз, но не большими порциями, поскольку могут возникнуть вздутие живота или диарея
Врач подчеркнул, что арбуз почти полностью состоит из воды, но его польза этим не ограничивается. В частности, он содержит антиоксиданты и вещества, которые положительно влияют на организм.
Помимо воды, в нем есть антиоксиданты, такие как ликопин. Есть в нем и витамины, также обладающие антиоксидантным действием. Часть этих антиоксидантов способствует образованию оксида азота, который положительно влияет на состояние сосудов и способствует снижению давления. Поэтому арбуз - это очень полезный растительный продукт
Также специалист прокомментировал популярное утверждение о том, что арбуз якобы очищает организм от токсинов. По его словам, такие заявления не соответствуют действительности. Вместе с тем благодаря высокому содержанию воды он действительно поддерживает естественные процессы в организме.
То, что арбуз очищает организм от токсинов, не имеет отношения к реальности. Благодаря тому, что он содержит более 90 процентов воды, процессы физиологического очищения через почки происходят так, как следует. Но чего-то специфического, чтобы человек поел арбуза и тот его очистил, быть не может
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