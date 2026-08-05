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The Washington Post

Сколько арбуза можно есть без вреда для здоровья - объяснил диетолог

Киев • УНН

 • 38481 просмотра

Президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец заявил, что здоровые люди могут есть арбуз без ограничений, ориентируясь на самочувствие. Ограничения касаются только аллергиков, людей с кишечными расстройствами и тяжелыми заболеваниями почек.

Сколько арбуза можно есть без вреда для здоровья - объяснил диетолог

Каждый год вокруг арбузов появляются десятки советов и предостережений. Одни советуют ограничиваться несколькими ломтиками в день, другие утверждают, что арбуза нужно есть много, поскольку он якобы очищает организм от токсинов. Президент Ассоциации диетологов Украины, заведующий кафедрой общественного здоровья и нутрициологии НУБиП Украины Олег Швец рассказал для УНН, сколько арбуза можно есть, кому стоит быть осторожным и какие его свойства подтверждены наукой.

Детали

По словам врача, арбуз является одним из наименее калорийных сезонных продуктов и содержит относительно немного сахара. Несмотря на распространенные утверждения о жестких ограничениях, универсальной нормы его употребления для здоровых людей не существует, а главным ориентиром должно быть самочувствие человека.

Арбуз - это очень полезный, здоровый продукт питания. Он приносит много пользы и удовольствия. В отличие от других фруктов и ягод, он обладает существенно меньшей калорийностью и содержит меньше сахара. Все остальные люди могут спокойно есть столько арбуза, сколько им будет комфортно. Никакого ограничения по количеству нет

- объясняет врач.

Тем не менее определенные исключения все же существуют. Врач отмечает, что ограничения касаются лишь отдельных категорий людей. В таких случаях количество арбуза следует подбирать индивидуально.

Ограничения касаются трех категорий людей. Это аллергия, которая встречается очень редко, наличие функциональных кишечных расстройств, таких как синдром раздраженного кишечника, и тяжелые заболевания почек, сопровождающиеся почечной недостаточностью. Люди с функциональными расстройствами кишечника могут употреблять арбуз, но не большими порциями, поскольку могут возникнуть вздутие живота или диарея

- подчеркивает Олег Швец.

Врач подчеркнул, что арбуз почти полностью состоит из воды, но его польза этим не ограничивается. В частности, он содержит антиоксиданты и вещества, которые положительно влияют на организм.

Помимо воды, в нем есть антиоксиданты, такие как ликопин. Есть в нем и витамины, также обладающие антиоксидантным действием. Часть этих антиоксидантов способствует образованию оксида азота, который положительно влияет на состояние сосудов и способствует снижению давления. Поэтому арбуз - это очень полезный растительный продукт

- отметил президент Ассоциации диетологов Украины.

Также специалист прокомментировал популярное утверждение о том, что арбуз якобы очищает организм от токсинов. По его словам, такие заявления не соответствуют действительности. Вместе с тем благодаря высокому содержанию воды он действительно поддерживает естественные процессы в организме.

То, что арбуз очищает организм от токсинов, не имеет отношения к реальности. Благодаря тому, что он содержит более 90 процентов воды, процессы физиологического очищения через почки происходят так, как следует. Но чего-то специфического, чтобы человек поел арбуза и тот его очистил, быть не может

- подчеркнул Олег Швец.

Как выбрать арбуз без нитратов: работают ли домашние способы проверки21.07.2026, 18:04 • 67495 просмотров

Алла Киосак

ОбществоЗдоровьеЛайфхаки
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины