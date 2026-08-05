Сколько арбуза можно есть без вреда для здоровья - объяснил диетолог

Каждый год вокруг арбузов появляются десятки советов и предостережений. Одни советуют ограничиваться несколькими ломтиками в день, другие утверждают, что арбуза нужно есть много, поскольку он якобы очищает организм от токсинов. Президент Ассоциации диетологов Украины, заведующий кафедрой общественного здоровья и нутрициологии НУБиП Украины Олег Швец рассказал для УНН, сколько арбуза можно есть, кому стоит быть осторожным и какие его свойства подтверждены наукой.

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По словам врача, арбуз является одним из наименее калорийных сезонных продуктов и содержит относительно немного сахара. Несмотря на распространенные утверждения о жестких ограничениях, универсальной нормы его употребления для здоровых людей не существует, а главным ориентиром должно быть самочувствие человека.

Арбуз - это очень полезный, здоровый продукт питания. Он приносит много пользы и удовольствия. В отличие от других фруктов и ягод, он обладает существенно меньшей калорийностью и содержит меньше сахара. Все остальные люди могут спокойно есть столько арбуза, сколько им будет комфортно. Никакого ограничения по количеству нет - объясняет врач.

Тем не менее определенные исключения все же существуют. Врач отмечает, что ограничения касаются лишь отдельных категорий людей. В таких случаях количество арбуза следует подбирать индивидуально.

Ограничения касаются трех категорий людей. Это аллергия, которая встречается очень редко, наличие функциональных кишечных расстройств, таких как синдром раздраженного кишечника, и тяжелые заболевания почек, сопровождающиеся почечной недостаточностью. Люди с функциональными расстройствами кишечника могут употреблять арбуз, но не большими порциями, поскольку могут возникнуть вздутие живота или диарея - подчеркивает Олег Швец.

Врач подчеркнул, что арбуз почти полностью состоит из воды, но его польза этим не ограничивается. В частности, он содержит антиоксиданты и вещества, которые положительно влияют на организм.

Помимо воды, в нем есть антиоксиданты, такие как ликопин. Есть в нем и витамины, также обладающие антиоксидантным действием. Часть этих антиоксидантов способствует образованию оксида азота, который положительно влияет на состояние сосудов и способствует снижению давления. Поэтому арбуз - это очень полезный растительный продукт - отметил президент Ассоциации диетологов Украины.

Также специалист прокомментировал популярное утверждение о том, что арбуз якобы очищает организм от токсинов. По его словам, такие заявления не соответствуют действительности. Вместе с тем благодаря высокому содержанию воды он действительно поддерживает естественные процессы в организме.

То, что арбуз очищает организм от токсинов, не имеет отношения к реальности. Благодаря тому, что он содержит более 90 процентов воды, процессы физиологического очищения через почки происходят так, как следует. Но чего-то специфического, чтобы человек поел арбуза и тот его очистил, быть не может - подчеркнул Олег Швец.

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