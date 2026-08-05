США близки к соглашению по Ормузскому проливу - Axios

США, Иран и Оман приближаются к заключению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива, и США планируют объявить об этом в среду, по данным двух региональных источников и американского чиновника, сообщает Axios, пишет УНН.

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"Соглашение, переговоры по которому ведутся уже несколько недель, направлено на восстановление прекращения огня между США и Ираном и перезапуск переговоров по ядерной сделке", - говорится в публикации.

Президент США Дональд Трамп в субботу решил не выполнять угрозы начать масштабную бомбардировочную кампанию, чтобы дать больше времени для дипломатии. Однако, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, Трамп может дать зеленый свет на масштабные удары, указывает издание.

Новое соглашение удовлетворит некоторые требования Ирана по усилению контроля над движением в Ормузском проливе - контроля, которого он не имел до войны, отмечает издание.

По данным двух региональных источников, обсуждаемое соглашение устанавливает 60-дневное временное соглашение между Оманом и Ираном в Ормузском проливе, которое может быть продлено.

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Весь входной поток судов через пролив и в Персидский залив будет осуществляться по северной полосе через иранские воды.

Весь выходной поток через пролив и в Аравийское море будет осуществляться по южной полосе через оманские воды, в координации с Ираном.

В течение 60-дневного периода не будет взиматься никаких сборов или платы.

Стороны будут работать над очисткой средней полосы пролива от морских мин в течение 30 дней.

После очистки средней полосы она будет использоваться для входного и выходного движения в соответствии с условиями постоянного соглашения, которое будет заключено между Оманом и Ираном.

Как отмечает издание, Белый дом, Оман и региональные посредники три недели назад думали, что заключили соглашение с Ираном, но Иран возобновил атаки на корабли. Это привело к двум неделям боевых действий и почти полномасштабной войне.

Помимо переговоров между Оманом и Ираном, в посреднических усилиях также участвовали чиновники Катара, Пакистана и Саудовской Аравии, сообщают региональные источники.

Белый дом принимал активное участие в переговорах, сообщают региональные источники. В последние дни состоялось несколько телефонных звонков между посланником Трампа Стивом Уиткоффом, министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусайди.

Два региональных источника сообщили, что Арагчи в принципе согласился в прошлые выходные, но все еще нуждается в одобрении верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и Высшего совета национальной безопасности.

Чиновник США и региональный источник сообщили, что иранское руководство завершило процесс одобрения во вторник.

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