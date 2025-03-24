$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29405 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 44476 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 49741 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55837 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67994 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56840 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55996 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 120109 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81957 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226605 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88379 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 21091 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17968 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16761 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 18317 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88408 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 120109 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226605 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403588 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395990 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 11127 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16785 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17990 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 21115 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75262 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Пакистан

Новости по теме

Политика Трампа на фоне его "поворота в сторону москвы" подталкивает союзников к мыслям о собственном ядерном щите - FT

Сближение Трампа с москвой и критика НАТО заставляют Германию, Польшу, Корею и Японию рассматривать собственный ядерный щит.

политика • 24 марта, 07:57 • 31355 просмотра

Пакистан планирует легализовать криптовалюту, чтобы привлечь иностранные инвестиции

Власти Пакистана планируют легализовать криптовалюту, чтобы привлечь инвестиции и стимулировать экономику. Страна стремится создать нормативную базу для цифровых активов.

Новости Мира • 20 марта, 11:07 • 9432 просмотра

Трампу предлагают нацелиться на 43 страны в новом списке запрета на поездки, среди предложений рф и беларусь - NYT

Администрация Трампа рассматривает возможность расширения списка стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США. В список вошли как страны из красной, так и из оранжевой зоны.

Новости Мира • 15 марта, 07:37 • 22052 просмотра

В Пакистане освободили более 300 заложников после захвата поезда

Военные Пакистана освободили более 300 пассажиров поезда, захваченного группировкой БАВ. Во время операции погибли заложники и боевики, продолжается поиск пропавших.

Новости Мира • 13 марта, 01:59 • 11655 просмотра

В Пакистане боевики захватили 450 пассажиров поезда

Вооруженные боевики захватили поезд с более чем 450 пассажирами в пакистанской провинции Белуджистан. Во время нападения был ранен машинист, все пассажиры остаются в заложниках.

Общество • 11 марта, 12:08 • 19035 просмотра

Названы самые грязные города мира: где оказались украинские населенные пункты

IQAir опубликовала ежегодный отчет о качестве воздуха в мире. Наиболее загрязненные города находятся в Азии, а первый украинский город - Стрый - занял 234 место в рейтинге.

Общество • 11 марта, 08:53 • 32394 просмотра

США могут ввести новый запрет на поездки: Афганистан и Пакистан под угрозой

Администрация Трампа планирует ввести новые ограничения на въезд в США, которые могут затронуть граждан Афганистана и Пакистана. Запрет может усложнить въезд тысячам афганцев, которые получили специальные визы за сотрудничество с США.

Новости Мира • 6 марта, 03:37 • 27086 просмотра

Смертник атаковал военные казармы в Пакистане: 9 человек погибли, десятки раненых

Террорист-смертник подорвал автомобиль возле казарм в городе Банну, после чего боевики произвели штурм +. В результате теракта погибли 9 гражданских лиц, включая троих детей, шестеро нападавших были ликвидированы.

Новости Мира • 4 марта, 18:38 • 16747 просмотра

В Пакистане задержали супругов по подозрению в убийстве 13-летней девочки из-за кражи шоколада

В Равалпинде задержали пару по подозрению в убийстве 13-летней девочки-горничной, которая умерла от множественных травм. Предварительное расследование показало, что девочку пытали из-за подозрения в краже шоколада.

Новости Мира • 18 февраля, 14:15 • 23905 просмотра

Международный день стоматолога, День пиццы, Всемирный день брака: что еще можно отметить 9 февраля

9 февраля мир отмечает Международный день стоматолога, День пиццы и День рождения волейбола. Также во второе воскресенье февраля празднуют Всемирный день брака и День молитвы за людей с аутизмом.

Общество • 9 февраля, 04:30 • 33906 просмотра

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

Ученые перевели "Часы Судного дня" на 89 секунд до полуночи, что является ближайшим показателем к катастрофе за 78 лет существования проекта. Причиной стала напряженность международной обстановки.

Новости Мира • 28 января, 17:46 • 318131 просмотра

Работника немецкой разведки нашли мертвым в Пакистане

54-летний работник BND Томас Б. обнаружен мертвым в своей квартире в Исламабаде после двух дней отсутствия. На теле найдены следы крови, хотя официальная причина смерти до сих пор не установлена.

Новости Мира • 13 января, 10:31 • 24474 просмотра

Талибы атаковали Пакистан в ответ на смертельные авиаудары

Силы Талибана атаковали «несколько точек» на территории Пакистана в ответ на предыдущие авиаудары. Атака была осуществлена с юго-восточного направления Афганистана, детали о потерях не разглашаются.

Война • 28 декабря, 23:48 • 61582 просмотра

Афганистан осудил пакистанскую атаку, которая привела к 46 погибшим: талибы обещают отомстить

В результате бомбардировки Пакистаном провинции Пактика в Афганистане погибли 46 человек, в основном женщины и дети. Талибан пообещал отомстить за атаку и защищать свой суверенитет.

Новости Мира • 25 декабря, 11:15 • 18306 просмотра

ЦПД объясняет опровержение Ирана об эвакуации бойцов из Сирии

Иран опроверг информацию Путина об эвакуации 4 тысяч иранских военных из Сирии. На самом деле эвакуировали меньшее количество дипломатов и советников из разных стран, используя как российские, так и иранские самолеты.

Новости Мира • 23 декабря, 10:15 • 16487 просмотра

Смертник устроил теракт на железнодорожном вокзале в Пакистане: десятки погибших и раненых

На железнодорожной станции в Кветте произошел взрыв, в результате которого погибли 24 человека и более 40 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя сепаратистская группировка BLA.

Новости Мира • 9 ноября, 09:13 • 21218 просмотра

В Пакистане охранник открыл стрельбу по гражданам Китая

На швейной фабрике в Карачи охранник ранил двух граждан Китая, один из них в тяжелом состоянии. Инцидент произошел после серии нападений на китайских граждан в Пакистане, что вызвало беспокойство Пекина.

Новости Мира • 5 ноября, 14:00 • 16869 просмотра

Индия блокирует вступление Турции в БРИКС - Bild

Индия блокирует вступление Турции в БРИКС из-за ее тесных отношений с Пакистаном. Эрдоган стремится присоединиться к альянсу для укрепления «стратегической автономии» и демонстрации своего влияния на международной арене.

Новости Мира • 24 октября, 21:53 • 20359 просмотра
Эксклюзив

Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета

Минцифры поделилось первыми результатами внедрения программы электронного резидентства uResidency. Ведомство планирует расширить функции для е-резидентов и привлечь новые страны к участию в программе.

Экономика • 8 октября, 10:55 • 108757 просмотра

В пакистанском городе Карачи вблизи международного аэропорта произошел взрыв: погибли два человека

В пакистанском городе Карачи произошел взрыв вблизи международного аэропорта. Погибли два человека, 10 получили ранения, пострадали автомобили и мотоциклы. Власти считают, что это была атака против иностранцев.

Новости Мира • 7 октября, 03:53 • 19803 просмотра

В Украине запустили uResidency: зарегистрировано уже более 200 заявлений

Украина запустила международный цифровой продукт uResidency для регистрации бизнеса иностранцами без физического присутствия. Программа доступна для 4 стран, предлагает 5% налог и автоматическую отчетность.

Экономика • 3 октября, 12:22 • 15207 просмотра

Мексиканские солдаты убили 6 мигрантов во время стрельбы на границе

Шесть мигрантов погибли, десять ранены в результате стрельбы военного патруля в Мексике. Инцидент произошел во время попытки остановить группу из 33 мигрантов, которые пытались сбежать на пикапе.

Новости Мира • 2 октября, 22:31 • 18235 просмотра

Чечевица в обмен на мандарины: россия вынужденно перешла на бартерную торговлю с Пакистаном

Российская компания подписала соглашение о бартерном обмене с пакистанской Meskay + Femtee. Россия будет экспортировать нут и чечевицу в обмен на мандарины и рис, избегая денежных переводов из-за западных санкций.

Новости Мира • 1 октября, 11:31 • 12242 просмотра

В краснодарском крае, ростовской и воронежской областях рф прогремели взрывы

В краснодарском крае, ростовской и воронежской областях рф прогремели взрывы. Сообщается об атаках беспилотников на военные и энергетические объекты в нескольких регионах россии.

Новости Мира • 29 сентября, 02:37 • 30929 просмотра

В Пакистане разбился вертолет, на борту которого были российские пилоты

В Пакистане разбился чартерный вертолет с российскими пилотами на борту. 6 человек погибли, 8 получили травмы. Всего на борту было около 14 пассажиров.

Новости Мира • 28 сентября, 12:30 • 28280 просмотра

Венгрия поддержала китайскую инициативу «Друзья мира» по урегулированию войны в Украине

Венгрия присоединится к инициативе «Друзья мира» вместе с 14 другими странами. Группа, возглавляемая Китаем и Бразилией, имеет целью способствовать мирному урегулированию конфликта в Украине через переговоры.

Война • 27 сентября, 17:09 • 22879 просмотра

Китай собирается создать со странами Глобального Юга группу "Друзей мира" для достижения мира в Украине

Китай, Пакистан и другие страны «Глобального Юга» формируют группу «Друзья мира» для урегулирования кризиса в Украине. Это открытая платформа для инклюзивного диалога, которая стремится играть конструктивную роль в разрешении конфликта.

политика • 27 сентября, 09:59 • 14500 просмотра

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

По мнению ученых, предки альпак появились на нашей планете около 45 миллионов лет назад. Одомашнили этих животных индейцы Перу около шести тысяч лет назад.

УНН Lite • 26 сентября, 03:07 • 136362 просмотра

Трамп получил предупреждение об угрозе убийства со стороны Ирана

Разведка США сообщила Дональду Трампу об угрозах его жизни со стороны Ирана. Иран отрицает обвинения во вмешательстве в американские дела и угрозы убийством.

Новости Мира • 25 сентября, 06:18 • 15334 просмотра

Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ бронированную инженерную машину Buffalo MPV

Минобороны Украины кодифицировало и допустило к поставке в ВСУ бронированную инженерную машину Buffalo MPV. Этот бронеавтомобиль, изготовленный по технологии MRAP, считается одним из самых безопасных в мире.

Война • 16 августа, 13:10 • 26028 просмотра