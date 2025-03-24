Мексиканские солдаты убили 6 мигрантов во время стрельбы на границе

Шесть мигрантов погибли, десять ранены в результате стрельбы военного патруля в Мексике. Инцидент произошел во время попытки остановить группу из 33 мигрантов, которые пытались сбежать на пикапе.