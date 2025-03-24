Сближение Трампа с москвой и критика НАТО заставляют Германию, Польшу, Корею и Японию рассматривать собственный ядерный щит.
Власти Пакистана планируют легализовать криптовалюту, чтобы привлечь инвестиции и стимулировать экономику. Страна стремится создать нормативную базу для цифровых активов.
Администрация Трампа рассматривает возможность расширения списка стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США. В список вошли как страны из красной, так и из оранжевой зоны.
Военные Пакистана освободили более 300 пассажиров поезда, захваченного группировкой БАВ. Во время операции погибли заложники и боевики, продолжается поиск пропавших.
Вооруженные боевики захватили поезд с более чем 450 пассажирами в пакистанской провинции Белуджистан. Во время нападения был ранен машинист, все пассажиры остаются в заложниках.
IQAir опубликовала ежегодный отчет о качестве воздуха в мире. Наиболее загрязненные города находятся в Азии, а первый украинский город - Стрый - занял 234 место в рейтинге.
Администрация Трампа планирует ввести новые ограничения на въезд в США, которые могут затронуть граждан Афганистана и Пакистана. Запрет может усложнить въезд тысячам афганцев, которые получили специальные визы за сотрудничество с США.
Террорист-смертник подорвал автомобиль возле казарм в городе Банну, после чего боевики произвели штурм +. В результате теракта погибли 9 гражданских лиц, включая троих детей, шестеро нападавших были ликвидированы.
В Равалпинде задержали пару по подозрению в убийстве 13-летней девочки-горничной, которая умерла от множественных травм. Предварительное расследование показало, что девочку пытали из-за подозрения в краже шоколада.
9 февраля мир отмечает Международный день стоматолога, День пиццы и День рождения волейбола. Также во второе воскресенье февраля празднуют Всемирный день брака и День молитвы за людей с аутизмом.
Ученые перевели "Часы Судного дня" на 89 секунд до полуночи, что является ближайшим показателем к катастрофе за 78 лет существования проекта. Причиной стала напряженность международной обстановки.
54-летний работник BND Томас Б. обнаружен мертвым в своей квартире в Исламабаде после двух дней отсутствия. На теле найдены следы крови, хотя официальная причина смерти до сих пор не установлена.
Силы Талибана атаковали «несколько точек» на территории Пакистана в ответ на предыдущие авиаудары. Атака была осуществлена с юго-восточного направления Афганистана, детали о потерях не разглашаются.
В результате бомбардировки Пакистаном провинции Пактика в Афганистане погибли 46 человек, в основном женщины и дети. Талибан пообещал отомстить за атаку и защищать свой суверенитет.
Иран опроверг информацию Путина об эвакуации 4 тысяч иранских военных из Сирии. На самом деле эвакуировали меньшее количество дипломатов и советников из разных стран, используя как российские, так и иранские самолеты.
На железнодорожной станции в Кветте произошел взрыв, в результате которого погибли 24 человека и более 40 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя сепаратистская группировка BLA.
На швейной фабрике в Карачи охранник ранил двух граждан Китая, один из них в тяжелом состоянии. Инцидент произошел после серии нападений на китайских граждан в Пакистане, что вызвало беспокойство Пекина.
Индия блокирует вступление Турции в БРИКС из-за ее тесных отношений с Пакистаном. Эрдоган стремится присоединиться к альянсу для укрепления «стратегической автономии» и демонстрации своего влияния на международной арене.
Минцифры поделилось первыми результатами внедрения программы электронного резидентства uResidency. Ведомство планирует расширить функции для е-резидентов и привлечь новые страны к участию в программе.
В пакистанском городе Карачи произошел взрыв вблизи международного аэропорта. Погибли два человека, 10 получили ранения, пострадали автомобили и мотоциклы. Власти считают, что это была атака против иностранцев.
Украина запустила международный цифровой продукт uResidency для регистрации бизнеса иностранцами без физического присутствия. Программа доступна для 4 стран, предлагает 5% налог и автоматическую отчетность.
Шесть мигрантов погибли, десять ранены в результате стрельбы военного патруля в Мексике. Инцидент произошел во время попытки остановить группу из 33 мигрантов, которые пытались сбежать на пикапе.
Российская компания подписала соглашение о бартерном обмене с пакистанской Meskay + Femtee. Россия будет экспортировать нут и чечевицу в обмен на мандарины и рис, избегая денежных переводов из-за западных санкций.
В краснодарском крае, ростовской и воронежской областях рф прогремели взрывы. Сообщается об атаках беспилотников на военные и энергетические объекты в нескольких регионах россии.
В Пакистане разбился чартерный вертолет с российскими пилотами на борту. 6 человек погибли, 8 получили травмы. Всего на борту было около 14 пассажиров.
Венгрия присоединится к инициативе «Друзья мира» вместе с 14 другими странами. Группа, возглавляемая Китаем и Бразилией, имеет целью способствовать мирному урегулированию конфликта в Украине через переговоры.
Китай, Пакистан и другие страны «Глобального Юга» формируют группу «Друзья мира» для урегулирования кризиса в Украине. Это открытая платформа для инклюзивного диалога, которая стремится играть конструктивную роль в разрешении конфликта.
По мнению ученых, предки альпак появились на нашей планете около 45 миллионов лет назад. Одомашнили этих животных индейцы Перу около шести тысяч лет назад.
Разведка США сообщила Дональду Трампу об угрозах его жизни со стороны Ирана. Иран отрицает обвинения во вмешательстве в американские дела и угрозы убийством.
Минобороны Украины кодифицировало и допустило к поставке в ВСУ бронированную инженерную машину Buffalo MPV. Этот бронеавтомобиль, изготовленный по технологии MRAP, считается одним из самых безопасных в мире.