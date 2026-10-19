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Турция получит российский дизель по соглашению с Трампом - министр

Киев • УНН

 • 6060 просмотра

Турция договорилась получать часть российского дизельного топлива по соглашению с Трампом. Вторую газовую платформу запустят в 2028 году.

Турция получит российский дизель по соглашению с Трампом - министр

Турция получит часть дизельного топлива, которое россия должна поставлять на мировые рынки согласно соглашению с президентом США Дональдом Трампом. Об этом 18 октября заявил министр энергетики страны Алпарслан Байрактар, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Байрактар заявил, что соглашение между США и россией о поставках дизельного топлива важно с точки зрения энергетической безопасности Турции. Анкара зависит от россии в удовлетворении части своих энергетических потребностей, а также от Ирана, Азербайджана и других стран, отмечает издание. Она пытается диверсифицировать источники энергоносителей посредством операций с США и другими партнёрами.

"россия ввела ограничения на экспорт дизельного топлива в последние месяцы, когда начала сталкиваться с этой проблемой. Теперь они достигли соглашения о дизельном топливе с Трампом... Благодаря переговорам, которые мы провели, мы будем получать часть этого дизельного топлива в Турцию", — сказал Байрактар телеканалу Kanal 7. Он не вдавался в подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский, европейские чиновники и некоторые коллеги Трампа-республиканцы резко раскритиковали это соглашение.

Трамп обменял жизни украинцев на российское дизельное топливо накануне выборов — Le Monde18.10.26, 07:31 • 21614 просмотров

Добыча газа

Байрактар также заявил, что Турция планирует запустить вторую плавучую платформу для добычи газа в первом квартале 2028 года, добавив, что эта платформа увеличит ежедневную добычу Турции в Чёрном море до 45 миллионов кубических метров.

В субботу Турция отправила свою первую плавучую платформу для добычи газа, Osman Gazi, в Чёрное море, что, по словам Байрактара, должно примерно удвоить ежедневную добычу на её крупнейшем отечественном газовом месторождении, месторождении Сакарья, — до 20 миллионов кубических метров с нынешних 9,5 миллиона, что эквивалентно 7,3 миллиарда кубических метров в год.

"В первом квартале 2028 года в Турцию прибудет вторая плавучая платформа для добычи, и с её помощью мы получим 25 миллионов кубических метров добычи. У неё немного большая мощность (чем у Osman Gazi)", — сказал он.

"Таким образом, имея 45 миллионов кубических метров, мы будем использовать собственный газ в трёх из четырёх домов в Турции", — отметил турецкий министр.

Он добавил, что ежедневная добыча Турции на месторождении вырастет до 550 000 баррелей нефтяного эквивалента после строительства второй плавучей платформы.

Турция является одним из крупнейших газовых рынков Европы, потребив 59 млрд куб. м в прошлом году. Страна почти полностью зависит от импорта газа, при этом внутренняя добыча в прошлом году составила 3,1 млрд кубометров, большая часть которых приходится на месторождение Сакарья.

Байрактар также заявил, что запланированные операции по разведке углеводородов у побережья Пакистана были отложены примерно на шесть месяцев из-за влияния войны с Ираном на регион.

Юлия Шрамко

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Пакистан
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