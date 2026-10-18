Столкнувшись с перспективой поражения на промежуточных выборах 3 ноября, президент США Дональд Трамп решил пожертвовать украинскими мирными жителями, цепляясь за иллюзию, что покупка российского дизельного топлива снизит цены на заправках в США. Об этом пишет Le Monde, сообщает УНН.

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Отмечается, что американские средства позволят российской военной машине продолжить наносить удары по украинским городам. При этом глава Белого дома пошел на такой шаг на фоне перспективы поражения республиканцев из-за инфляции, вызванной его войной против Ирана.

Безрассудно ввязавшись в авантюру с войной против Ирана, президент США уже послужил интересам владимира путина. Резкий рост цен на энергоносители, вызванный невыигрышной войной, дал россии первый спасательный круг. Чтобы защитить своих союзников с арабской стороны Персидского залива от иранских ударов возмездия, США также использовали большое количество боеприпасов для систем ПВО, которых болезненно не хватает Киеву, который сейчас подвергается самым массированным бомбардировкам с февраля 2022 года - говорится в статье.

Авторы указывают, что призывы к смене власти в Украине, энергетические договоренности с москвой и сообщения о перебоях в работе военной системы связи Starshield превращают ведущую державу мира в фактического помощника кремля.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ослабление санкций против россии не поможет остановить войну. Он назвал соглашение о дизельном топливе первым шагом к дальнейшему снятию ограничений.

В Конгресс США внесли законопроект о блокировке сделки Трампа с Путиным по российскому дизельному топливу