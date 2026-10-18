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Трамп обменял жизни украинцев на российское дизельное топливо накануне выборов — Le Monde

Киев • УНН

 • 20135 просмотра

Президент США пошёл на уступки России ради снижения цен на топливо в США. Американские средства позволят российской военной машине продолжить наносить удары по украинским городам.

Трамп обменял жизни украинцев на российское дизельное топливо накануне выборов — Le Monde

Столкнувшись с перспективой поражения на промежуточных выборах 3 ноября, президент США Дональд Трамп решил пожертвовать украинскими мирными жителями, цепляясь за иллюзию, что покупка российского дизельного топлива снизит цены на заправках в США. Об этом пишет Le Monde, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что американские средства позволят российской военной машине продолжить наносить удары по украинским городам. При этом глава Белого дома пошел на такой шаг на фоне перспективы поражения республиканцев из-за инфляции, вызванной его войной против Ирана.

Безрассудно ввязавшись в авантюру с войной против Ирана, президент США уже послужил интересам владимира путина. Резкий рост цен на энергоносители, вызванный невыигрышной войной, дал россии первый спасательный круг. Чтобы защитить своих союзников с арабской стороны Персидского залива от иранских ударов возмездия, США также использовали большое количество боеприпасов для систем ПВО, которых болезненно не хватает Киеву, который сейчас подвергается самым массированным бомбардировкам с февраля 2022 года

- говорится в статье.

Авторы указывают, что призывы к смене власти в Украине, энергетические договоренности с москвой и сообщения о перебоях в работе военной системы связи Starshield превращают ведущую державу мира в фактического помощника кремля.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ослабление санкций против россии не поможет остановить войну. Он назвал соглашение о дизельном топливе первым шагом к дальнейшему снятию ограничений.

В Конгресс США внесли законопроект о блокировке сделки Трампа с Путиным по российскому дизельному топливу17.10.26, 03:30 • 7070 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
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Владимир Путин
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Киев