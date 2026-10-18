Трамп обміняв життя українців на російський дизель напередодні виборів - Le Monde
Київ • УНН
Президент США пішов на поступки росії заради зниження цін на пальне у США. Американські кошти дозволять російській військовій машині продовжити удари по українських містах.
Зіткнувшись із перспективою поразки на проміжних виборах 3 листопада, президент США Дональд Трамп вирішив пожертвувати українськими мирними жителями, чіпляючись за ілюзію, що купівля російського дизельного палива знизить ціни на пальне на заправках у США. Про це пише Le Monde, повідомляє УНН.
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Зазначається, що американські кошти дозволять російській військовій машині продовжити удари по українських містах. При цьому глава Білого дому пішов на такий крок на тлі перспективи поразки республіканців через інфляцію, викликану його війною проти Ірану.
Безрозсудно вдавшись в авантюру з війною проти Ірану, президент США вже послужив інтересам володимира путіна. Різке зростання цін на енергоносії, спричинене невиграшною війною, дало росії перший рятівний круг. Щоб захистити своїх союзників з арабського боку Перської затоки від іранських ударів помсти, США також використали велику кількість боєприпасів систем ППО, яких болісно позбавлений Київ, який зараз зазнає наймасовіших бомбардувань з лютого 2022 року
Автори вказують, що заклики до зміни влади в Україні, енергетичні домовленості з москвою та повідомлення про перебої в роботі військової системи зв'язку Starshield перетворюють провідну державу світу на фактичного помічника кремля.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вважає, що послаблення санкцій проти росії не допоможе зупинити війну. Він назвав угоду щодо дизельного пального першим кроком до подальшого зняття обмежень.
У Конгресі США внесли законопроєкт про блокування угоди Трампа з путіним щодо російського дизеля17.10.26, 03:30 • 6588 переглядiв