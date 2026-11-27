Морози до 18° та мокрий сніг: якою буде погода наприкінці листопада
Київ • УНН
Завтра на південному заході очікуються сніг і мокрий сніг, місцями ожеледиця. Наприкінці листопада температура вночі сягне 18° морозу.
Завершення листопада буде морозним, а вже завтра очікуються дощі, а місцями - налипання мокрого снігу, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра на південному заході країни сніг, мокрий сніг, вночі місцями значні опади, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, на крайньому півдні країни дощ; на решті території, 29-30 листопада в Україні без опадів
За даними Укргідрометцентру, температура вночі 3-10° морозу, в Карпатах 11-18° морозу, вдень 0-6° морозу; завтра на Закарпатті і крайньому півдні країни впродовж доби 0-5° тепла.
На заході України може намести до 20 см снігу - прогноз синоптиків26.11.26, 16:14 • 3462 перегляди