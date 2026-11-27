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Завершення листопада буде морозним, а вже завтра очікуються дощі, а місцями - налипання мокрого снігу, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра на південному заході країни сніг, мокрий сніг, вночі місцями значні опади, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, на крайньому півдні країни дощ; на решті території, 29-30 листопада в Україні без опадів - повідомили синоптики.

За даними Укргідрометцентру, температура вночі 3-10° морозу, в Карпатах 11-18° морозу, вдень 0-6° морозу; завтра на Закарпатті і крайньому півдні країни впродовж доби 0-5° тепла.

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