На заході України 27-28 листопада очікується сніжна погода, може випасти до 20 см снігу. Про це попередили в Укргідрометцентрі, пише УНН.

Вдень 27 та вночі 28 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях значний сніг, приріст снігового покриву 8-20 см; на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий) - повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, 27 листопада погоду в Україні формуватимуть два погодоутворюючі процеси.

"У більшості областей тиск продовжуватиме стрімко зростати й формуватиметься поле високого тиску від потужного антициклону з центром над півднем Скандинавії. В передній його частині з північними та північно-східними потоками надходитиме холодне повітря. Поряд з цим, з півдня на погоду впливатиме атмосферний фронт, пов’язаний з циклонічністю над Італією і дещо тепліше вологе повітря", - вказали в Укргідрометцентрі.

Як очікується, 27 листопада буде хмарно з проясненнями. По Україні, крім північної та північно-східної частин, помірний сніг, мокрий сніг, на Закарпатті й півдні країни з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, на Прикарпатті значний сніг.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; на Закарпатті та півдні країни впродовж доби 2-8° тепла.

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