Дослідження людських останків віком близько 2500 років показало, що в давньогрецькій колонії Гімера на Сицилії немовлятам починали давати тверду їжу вже у 3 місяці, а грудне вигодовування тривало майже до 4 років. Про це повідомляє Phys.org, пише УНН.

Деталі

Науковці з Університету Джорджії проаналізували вміст ізотопів вуглецю та азоту в кістках 27 дорослих жінок і 58 дітей. Це дозволило встановити приблизну тривалість грудного вигодовування та особливості переходу на їжу рослинного походження.

Подібні традиції годування дітей дослідники раніше виявили в Аполлонії Понтійській – давньогрецькій колонії на узбережжі Чорного моря.

Звідки насправді походили вікінги: вчені зробили відкриття завдяки аналізу ДНК

Цікаво, що, попри етнічне різноманіття населення Гімери, яке складалося з греків, сицилійців та фінікійців, усі досліджені діти, ймовірно, виховувалися відповідно до грецьких традицій харчування.

Чи допомагало тривале грудне вигодовування дітям виживати

За словами дослідниці Лорі Рейтсеми, грудне вигодовування підвищувало шанси немовлят на виживання, особливо в умовах обмеженого доступу до чистої питної води.

Однак науковці зауважили, що досліджені останки належали дітям, які померли в ранньому віці. Тому виявлені особливості харчування не обов'язково свідчать про ефективність такої практики.

Подальше дослідження останків мешканців Гімери, які дожили до дорослого віку, може допомогти встановити, чи відрізнялося їхнє харчування в дитинстві.

Готелі замість історії: Херсонес Таврійський опинився під новою загрозою через плани рф