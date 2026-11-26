Нардепам хочуть дозволити служити в ЗСУ без втрати мандата – у Раді вже шукають охочих іти на фронт
Київ • УНН
Законопроєкт може дозволити депутатам добровільно служити в ЗСУ, зберігаючи мандат і страхові гарантії. Понад 10 нардепів готові підписати контракт.
У Верховній Раді, за словами народного депутата від "Слуги народу" Руслана Горбенка, зареєстрували законопроєкт, який дозволить парламентарям проходити військову службу без втрати депутатського мандата. Про це Горбенко повідомив в інтерв'ю українським ЗМІ, пише УНН.
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Законодавча ініціатива передбачає можливість добровільного укладення народними депутатами контрактів із військовими частинами. При цьому парламентарі зможуть зберегти свої мандати та отримати такі ж гарантії страхування життя і здоров'я, як і військовослужбовці.
За словами Горбенка, він уже обговорював відповідну ініціативу з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. Законопроєкт планують розглянути в першому читанні ще до ухвалення державного бюджету на 2027 рік.
Скільки депутатів готові піти на фронт
Горбенко заявив, що серед парламентарів уже є охочі долучитися до лав Збройних сил України. Сам нардеп також висловив готовність підписати контракт.
Понад 10 людей вже готові підписати контракт, і я теж готовий
Водночас, за словами парламентаря, депутатів, готових відмовитися від мандата заради проходження військової служби, наразі одиниці.
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