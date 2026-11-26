У Верховній Раді, за словами народного депутата від "Слуги народу" Руслана Горбенка, зареєстрували законопроєкт, який дозволить парламентарям проходити військову службу без втрати депутатського мандата. Про це Горбенко повідомив в інтерв'ю українським ЗМІ, пише УНН.

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Законодавча ініціатива передбачає можливість добровільного укладення народними депутатами контрактів із військовими частинами. При цьому парламентарі зможуть зберегти свої мандати та отримати такі ж гарантії страхування життя і здоров'я, як і військовослужбовці.

За словами Горбенка, він уже обговорював відповідну ініціативу з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. Законопроєкт планують розглянути в першому читанні ще до ухвалення державного бюджету на 2027 рік.

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Горбенко заявив, що серед парламентарів уже є охочі долучитися до лав Збройних сил України. Сам нардеп також висловив готовність підписати контракт.

Понад 10 людей вже готові підписати контракт, і я теж готовий – наголосив він.

Водночас, за словами парламентаря, депутатів, готових відмовитися від мандата заради проходження військової служби, наразі одиниці.

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