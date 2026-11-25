Верховна Рада схвалила приєднання України до Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомили у парламенті 25 листопада, пише УНН.

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Верховна Рада ухвалила постанову про приєднання України до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (№0399).

За проголосували 293 народні депутати.

Документ передбачає набуття Україною статусу члена Керівного комітету з правом брати участь у формуванні політики діяльності Трибуналу, затвердженні його бюджету та вирішенні адміністративних питань.

"293 голоси за приєднання України до Керівного комітету Спецтрибуналу щодо злочину агресії рф", - відзначив голосування радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у соцмережах.

Напередодні, 24 листопада, Власюк у співавторстві у статті під назвою "Рада не має гальмувати трибунал. Чому важливо відкрити 25 листопада шлях до суду над путіним" вказував на важливість голосування 25 листопада - від цього рішення залежить, чи почне Спеціальний трибунал працювати у 2027 році.

Що таке Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України

Спеціальний трибунал створюють у рамках Ради Європи з мандатом на переслідування вищих політичних та військових керівників за злочин агресії проти України. Цей злочин стосується рішення про застосування збройної сили проти іншої держави, що є порушенням Статуту ООН, повідомляють у РЄ.

Спеціальний трибунал є частиною ширших зусиль Ради Європи з підтримки України з початку агресивної війни росії.

Спеціальний трибунал буде здійснювати розслідування, кримінальне переслідування та судовий розгляд справ стосовно осіб які несуть найвищу відповідальність за злочин агресії проти України. Спеціальний трибунал заповнить критичну прогалину, що виникла внаслідок обмежень юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

Трибунал зосередиться на вищих політичних та військових лідерах, які відповідають за планування, підготовку, ініціювання або вчинення злочину агресії проти України.

російська федерація також притягується до відповідальності іншими способами — через санкції, політичне засудження та судові провадження в Європейському суді з прав людини та інших міжнародних судах.

Однак притягнення осіб до кримінальної відповідальності за рішення розпочати агресивну війну є окремим і вирішальним кроком до справедливості та її подальшого попередження.

Хоча МКС може переслідувати осіб, відповідальних за воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні під час війни, у цьому випадку немає можливості передати справу про ведення війни як такої до МКС.

Спеціальний трибунал діятиме в інституційній структурі Ради Європи. 25 червня 2025 року у Страсбурзі було підписано двосторонню угоду між Радою Європи та Україною про створення трибуналу. Статут Спеціального трибуналу є додатком до угоди.

Після підписання двосторонньої угоди зацікавлені сторони – зокрема держави-члени Ради Європи та держави з усього світу, що не є членами організації, а також Європейський Союз – можуть висловити бажання приєднатися до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу. Це забезпечить фінансування Спеціального трибуналу та нагляд за його діяльністю, щоб він міг виконувати свої статутні функції.