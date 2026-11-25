Верховная Рада одобрила присоединение Украины к Руководящему комитету Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Об этом сообщили в парламенте 25 ноября, пишет УНН.

Детали

Верховная Рада приняла постановление о присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины (№0399).

За проголосовали 293 народных депутата.

Документ предусматривает получение Украиной статуса члена Руководящего комитета с правом участвовать в формировании политики деятельности Трибунала, утверждении его бюджета и решении административных вопросов.

"293 голоса за присоединение Украины к Руководящему комитету Спецтрибунала по преступлению агрессии рф", — отметил голосование советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в соцсетях.

Накануне, 24 ноября, Власюк в соавторстве в статье под названием "Рада не должна тормозить трибунал. Почему важно открыть 25 ноября путь к суду над путиным" указывал на важность голосования 25 ноября — от этого решения зависит, начнет ли Специальный трибунал работать в 2027 году.

Что такое Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины

Специальный трибунал создают в рамках Совета Европы с мандатом на преследование высших политических и военных руководителей за преступление агрессии против Украины. Это преступление касается решения о применении вооруженной силы против другого государства, что является нарушением Устава ООН, сообщают в СЕ.

Специальный трибунал является частью более широких усилий Совета Европы по поддержке Украины с начала агрессивной войны россии.

Специальный трибунал будет проводить расследование, уголовное преследование и судебное рассмотрение дел в отношении лиц, несущих наивысшую ответственность за преступление агрессии против Украины. Специальный трибунал заполнит критический пробел, возникший вследствие ограничений юрисдикции Международного уголовного суда.

Трибунал сосредоточится на высших политических и военных лидерах, ответственных за планирование, подготовку, инициирование или совершение преступления агрессии против Украины.

российская федерация также привлекается к ответственности другими способами — посредством санкций, политического осуждения и судебных разбирательств в Европейском суде по правам человека и других международных судах.

Однако привлечение лиц к уголовной ответственности за решение начать агрессивную войну является отдельным и решающим шагом к справедливости и ее дальнейшему предотвращению.

Хотя МУС может преследовать лиц, ответственных за военные преступления и преступления против человечности, совершенные во время войны, в данном случае нет возможности передать дело о ведении войны как таковой в МУС.

Специальный трибунал будет действовать в институциональной структуре Совета Европы. 25 июня 2025 года в Страсбурге было подписано двустороннее соглашение между Советом Европы и Украиной о создании трибунала. Статут Специального трибунала является приложением к соглашению.

После подписания двустороннего соглашения заинтересованные стороны — в частности государства-члены Совета Европы и государства со всего мира, не являющиеся членами организации, а также Европейский Союз — могут выразить желание присоединиться к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала. Это обеспечит финансирование Специального трибунала и надзор за его деятельностью, чтобы он мог выполнять свои уставные функции.