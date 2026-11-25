Президент США Дональд Трамп прокомментировал, когда его спросили о заявлении Президента Украины Владимира Зеленского о том, что американские переговорщики хотят мирного соглашения между рф и Украиной до января. Об этом УНН пишет со ссылкой на New York Post.

Детали

"Кто это сказал? — спросил Трамп, улыбаясь и обмениваясь взглядом со старшим помощником в комнате. — Что он хочет, чтобы я сделал?"

Трамп сказал, что конфликт затянулся, потому что "для танго нужны двое".

"Я не ограничиваю себя временными рамками. Я просто хочу, чтобы это закончилось. Знаете, это нас не касается. Я хотел бы, чтобы это закончилось сегодня, но для танго нужны двое. Так что посмотрим, что будет", — сказал Трамп.

"Иногда путин выглядит так, будто он готов, а Зеленский — нет. Иногда Зеленский хотел бы это сделать, а путин не готов. Зависит от того, какой сегодня день", — добавил он.

Дополнение

Зеленский ранее в интервью заявил, что посланники США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф настаивают на мирном соглашении "как можно скорее", а в идеале — до января. Украина рискует столкнуться с требованиями значительных уступок, сказал он, тогда как путин не проявляет никаких признаков готовности прекратить войну.

"Я считаю, что сегодняшняя команда переговорщиков хочет закончить войну как можно скорее. В нашем случае — еще вчера. На мой взгляд, американская команда хочет успеть сделать это за декабрь—январь. И мы очень этого хотим, но я сказал, что это не должно быть исключительно за счет Украины. Если "русские" будут продолжать демонстрировать амнезию и кормить нас историческими справками вместо результатов переговоров, то уже наступит момент новой политической реальности в Соединенных Штатах Америки. Мы будем продолжать делать все, чтобы война закончилась", — сказал Зеленский.