В ночь на среду, 25 ноября, сразу несколько российских нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам. Об этом информирует УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.

Подробности

Так, сообщается об ударе по предприятиям в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани.

На кадрах видны масштабные пожары в районе предприятий.

Напомним

Накануне российский диктатор Путин пожаловался, что Украина продолжает атаковать российские НПЗ несмотря на просьбы президента США Дональда Трампа. Он пригрозил ответом и поручил усилить их защиту.

Силы обороны подтвердили поражение НПЗ «Лукойла» в Перми на расстоянии более 1500 км от границы Украины