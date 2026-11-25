В России сообщили об атаках сразу на три нефтеперерабатывающих завода
Киев • УНН
В ночь на 25 ноября сообщили об ударах по НПЗ в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани. На местах вспыхнули масштабные пожары.
В ночь на среду, 25 ноября, сразу несколько российских нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам. Об этом информирует УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.
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Так, сообщается об ударе по предприятиям в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани.
На кадрах видны масштабные пожары в районе предприятий.
Напомним
Накануне российский диктатор Путин пожаловался, что Украина продолжает атаковать российские НПЗ несмотря на просьбы президента США Дональда Трампа. Он пригрозил ответом и поручил усилить их защиту.
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