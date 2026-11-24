"Украина гарантирует безопасность" — Зеленский предложил лукашенко взять путина и прилететь в Киев
Киев • УНН
Зеленский раскритиковал предложение Лукашенко лететь в москву. Он предложил лукашенко взять путина и прибыть в Киев, пообещав безопасность.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил белорусскому диктатору александру лукашенко взять российского диктатора владимира путина и вместе с ним прилететь в Киев, а Украина гарантирует им безопасность, передает УНН со ссылкой на Новости.LIVE.
Детали
Первой реакцией Зеленского на "предложение" лукашенко была критика — он назвал это "несерьезным разговором.
Мы находимся в состоянии войны, мы не можем встречаться в москве, не можем встречаться в Киеве. Мы все это прекрасно понимаем. Когда кто-то так говорит, это просто несерьезный разговор
Президент также иронично отреагировал на предложение совместного перелета: "Он предлагает меня взять. Я ему что, чемодан, или что? Взять меня на самолет и полететь. Ну, в москву, зачем?"
По словам Зеленского, такие неконструктивные инициативы лишь засоряют информационное пространство и не приближают завершение войны.
Добавим
Однако впоследствии Президент Украины предложил лукашенко "взять путина" и прибыть в Киев.
Пусть Лукашенко возьмет Путина и прилетит в Киев. Мы гарантируем им безопасный прием. Это же переговоры
Напомним
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко предложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить "гарантом безопасности" и вместе полететь на переговоры в москву.