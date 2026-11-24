Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил белорусскому диктатору александру лукашенко взять российского диктатора владимира путина и вместе с ним прилететь в Киев, а Украина гарантирует им безопасность, передает УНН со ссылкой на Новости.LIVE.

Детали

Первой реакцией Зеленского на "предложение" лукашенко была критика — он назвал это "несерьезным разговором.

Мы находимся в состоянии войны, мы не можем встречаться в москве, не можем встречаться в Киеве. Мы все это прекрасно понимаем. Когда кто-то так говорит, это просто несерьезный разговор — отметил Зеленский.

Президент также иронично отреагировал на предложение совместного перелета: "Он предлагает меня взять. Я ему что, чемодан, или что? Взять меня на самолет и полететь. Ну, в москву, зачем?"

По словам Зеленского, такие неконструктивные инициативы лишь засоряют информационное пространство и не приближают завершение войны.

Добавим

Однако впоследствии Президент Украины предложил лукашенко "взять путина" и прибыть в Киев.

Пусть Лукашенко возьмет Путина и прилетит в Киев. Мы гарантируем им безопасный прием. Это же переговоры - подытожил Зеленский.

Напомним

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко предложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить "гарантом безопасности" и вместе полететь на переговоры в москву.