Найджел Фарадж

"Темнота" связей Мандельсона и Эпштейна не была известна": Стармер извинился перед жертвами на фоне кризиса премьерства

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер извинился за назначение Питера Мандельсона, несмотря на его связи с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном. Стармер заявил, что Мандельсон солгал ему о глубине своих отношений с Эпштейном.