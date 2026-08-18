Найджел Фарадж
Энди Бернем одержал убедительную победу на довыборах в Мейкерфилде с 54,8% голосов. Это усиливает давление на премьер-министра Кира Стармера, которого призывают уйти в отставку.
Зеленский прокомментировал снятие украинских флагов в Британии и призвал передать средства от Челси. Президент планирует пригласить короля Чарльза в Украину.
Энди Бернем планирует вернуться в парламент для смены Кира Стармера. На фоне возможного переворота фунт упал, а Дональд Трамп раскритиковал премьера.
Шотландская национальная партия получила 58 мест в парламенте и стремится к независимости от Британии. Партии Reform UK и лейбористы получили по 17 мандатов.
Лейбористы потерпели поражение на местных выборах из-за политических разворотов и войны с Ираном. Партия Найджела Фараджа получила сотни новых мандатов.
В Британии проходят выборы в местные советы и региональные парламенты. Партия Кира Стармера рискует потерять более 1800 мест из-за низкого рейтинга.
Партия зеленых вытеснила лейбористов Стармера из традиционного оплота в Манчестере. Лейбористы оказались на третьем месте, что стало ударом по авторитету главы правительства.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался уйти в отставку, несмотря на давление из-за назначения Питера Мандельсона послом США. Он пообещал продолжать борьбу, чтобы предотвратить приход к власти популистской партии Reform.
Главные спецслужбы Великобритании провели брифинг для политических партий, предупреждая об опасностях иностранного вмешательства, от финансовых пожертвований до принуждения. Этот шаг сделан на фоне обеспокоенности уязвимостью британской демократии.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер извинился за назначение Питера Мандельсона, несмотря на его связи с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном. Стармер заявил, что Мандельсон солгал ему о глубине своих отношений с Эпштейном.
Правительство Великобритании приняло решение снизить возрастной порог для голосования с 18 до 16 лет. Это расширение электората может повлиять на результаты следующих выборов в 2029 году.