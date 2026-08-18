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Найджел Фарадж

Британский праворадикальный политик
Найджел Пол Фарадж – британский политик, лидер партии "Реформа Великобритании" (Reform UK). Родился в 1964 году. Один из самых влиятельных евроскептиков Великобритании, идеолог и движущая сила кампании за выход страны из Евросоюза. Известен популистской риторикой и резкой критикой миграционной политики. Был членом Европарламента.
2006
Возглавил Партию независимости Великобритании (UKIP)
2016
Один из ключевых организаторов кампании Brexit
2024
Избран в британский парламент, возглавил партию Reform UK
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