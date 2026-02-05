$43.170.02
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 18852 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 12647 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 14049 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 13083 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 10438 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 11712 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 19240 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 30137 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 22867 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

«Темнота» связей Мандельсона и Эпштейна не была известна»: Стармер извинился перед жертвами на фоне кризиса премьерства

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер извинился за назначение Питера Мандельсона, несмотря на его связи с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном. Стармер заявил, что Мандельсон солгал ему о глубине своих отношений с Эпштейном.

«Темнота» связей Мандельсона и Эпштейна не была известна»: Стармер извинился перед жертвами на фоне кризиса премьерства

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер извинился за назначение Питера Мандельсона на руководящую должность, несмотря на известные связи бывшего посланника с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном, пытаясь завершить кризис, охвативший его правительство из-за назначения Мандельсона, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Мне жаль. Жаль за то, что с вами сделали. Жаль, что так много людей у власти вас подвели. Жаль, что поверили лжи Мандельсона и назначили его, - сказал Стармер, обращаясь к жертвам Эпштейна. - И жаль, что даже сейчас вы вынуждены снова наблюдать, как эта история разворачивается публично".

Премьер-министр Британии начал речь о возрождении обездоленных британских городов, непосредственно затронув вопрос, который омрачал его премьерство. Мандельсон солгал ему, сказал британский премьер-министр: "Он изобразил Эпштейна как кого-то, кого едва знал".

Извинения Стармера последовали за признанием в среду того факта, что материалы, использованные для проверки Мандельсона на должность посла в США, содержали подробности его отношений с Эпштейном, пишет издание. Серия электронных писем, недавно опубликованных Министерством юстиции США, показала, насколько тесными оставались эти связи на протяжении многих лет после того, как финансист был осужден по обвинениям в торговле детьми в сексуальных целях в 2008 году.

Стармер сказал, что его команда перед назначением спросила Мандельсона, оставался ли он с Эпштейном и принимал ли он от него подарки и другие знаки внимания. "Никто из нас не знал глубины и темноты этих отношений, - сказал Стармер. - Информация, которая сейчас доступна, четко показывает, что его ответы были ложью".

Члены партии Стармера становятся все более недовольными на фоне того, как их правительство приближается к решающим местным выборам с низкими рейтингами популярности, пишет издание. В среду они помогли заставить правительство признать, что конфиденциальные документы о процессе проверки Мандельсона будут рассмотрены межпартийным комитетом по вопросам разведки и безопасности.

Этот план может противоречить текущему полицейскому расследованию дела Мандельсона после того, как столичная полиция Лондона заявила, что попросила правительство скрыть некоторую информацию от общественности, поскольку это может повредить их расследованию, пишет издание.

Откровенно рассматривая скандал с Мандельсоном в четверг, Стармер также стремился восстановить доверие электората к политическому классу в целом, на фоне того, как британский электорат отворачивается от традиционной британской лейбористско-консервативной дуополии и обращается к маргинальным партиям левых и правых, указывает издание.

Как пишет издание, избиратели Великобритании становятся все более циничными в отношении политики: 60% общественности говорят, что политики выдумывают или преувеличивают культурные войны как политическую тактику, по сравнению с 40% в 2020 году, согласно опросу Королевского колледжа Лондона и Ipsos, проведенному в августе.

"Политика в эту опасную эпоху - это уже не борьба левых и правых, а соревнование между обновлением и недовольством, - сказал Стармер в своей речи. - Между теми, кто принимает идею, что общество - это соревнование с нулевой суммой, и теми, кто верит, что мы можем объединиться для высшей цели".

Этим он возвращался к старым идеям, опираясь на свою речь на ежегодной конференции Лейбористской партии в прошлом году, в которой пытался вернуть патриотизм от имени собственной партии и отойти от праворадикальных повстанцев Reform UK, которые завоевали популярность благодаря антимигрантской риторике, отмечает издание.

Правительство страны, пишет издание, отчаянно пытается ослабить популярность лидера Reform Найджела Фараджа накануне дополнительных выборов в Большом Манчестере позднее в этом месяце и ряда местных выборов в мае.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Джеффри Эпштейн
Кир Стармер
Bloomberg L.P.
Организация Объединенных Наций
Великобритания
Соединённые Штаты
Лондон