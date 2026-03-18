Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара

Украинская певица SOWA откровенно для УНН поделилась откровенными мыслями о деньгах, выступлениях и собственных принципах. Артистка рассказала, в каких случаях может отказаться от гонорара, почему никогда не берет денег за концерты для военных и сколько благотворительных выступлений уже провела с начала полномасштабной войны.

По словам артистки, вопрос денег в ее работе не является главным критерием. Значительно важнее для нее — ценности проекта, аудитория и контекст события.

Мой отказ от выступления может касаться двух вещей: если событие не соотносится с ценностями моего проекта или не подходит по музыкальному контексту. Для меня это очень важно. Если говорить откровенно, я никогда не соглашусь выступать там, где есть даже малейшая связь со страной-агрессором. Если бы я получила предложение от организации, связанной с Россией, такое предложение было бы сразу отклонено. Есть вещи, которые не измеряются гонорарами — говорит SOWA.

В то же время артистка убеждена: существуют выступления, за которые брать деньги просто невозможно. Речь идет прежде всего о концертах для украинских военных.

Для меня абсолютное табу — брать средства за выступления для наших героев. Я даже не представляю, как это могло бы выглядеть. Выступление для военных должно быть на чистых условиях — как способ поблагодарить людей, которые защищают нашу страну. Это вопрос уважения и внутренней этики. Я никогда не слышала, чтобы артисты брали за это деньги, и для меня это абсолютно недопустимо — подчеркивает певица.

SOWA признается, что выступления для военных часто становятся эмоциональным испытанием, особенно когда концерты проходят в госпиталях.

Это морально очень тяжело. Когда ты смотришь на героев и героинь, видишь на них последствия войны, понимаешь, через какой сложный путь они проходят. Но в то же время ты чувствуешь, что твоя музыка может дать им немного света. Для меня такие выступления имеют только одну валюту — их улыбки, их веру и силу духа. Если после концерта человек хотя бы на несколько минут почувствовал облегчение или надежду — это уже имеет огромный смысл — объясняет исполнительница.

За время полномасштабной войны SOWA присоединилась к десяткам благотворительных инициатив. По ее словам, таких выступлений было уже более семидесяти.

"Во время полномасштабного вторжения я приняла участие в более чем 70 благотворительных мероприятиях. Это концерты в Украине и за рубежом — в Германии, Польше, где вместе с другими артистами мы собирали средства для наших военных. Например, нам удалось собрать деньги на автомобиль для фронта. Также я выступала в центрах переселенцев, в госпиталях, для пограничных служб. С 2022 года я основала собственный благотворительный фонд "Ангел-хранитель", через который мы передавали помощь на Херсонское направление: бронежилеты, форму, генераторы", — рассказывает певица.

Помимо концертов, артистка регулярно организует благотворительные инициативы и сборы.

Мы проводили благотворительные акции для детей переселенцев, в частности для детей из Мариуполя. Также я открывала банку для помощи военным бригадам. Она до сих пор открыта, и каждый может присоединиться. У меня есть особая идея: люди, которые донатят, получают от меня стихотворение из украинского сборника поэзии. Это мой способ соединить творчество и помощь — говорит SOWA.

Певица убеждена, что музыка во время войны имеет особую силу. Сначала она сомневалась, уместно ли исполнять на концертах перед военными веселую или танцевальную музыку, но один разговор изменил ее взгляд.

Был период, когда я волновалась, уместны ли те или иные песни, особенно веселые или танцевальные. Но однажды после выступления в госпитале во Львове мне написал военный. Он поблагодарил за концерт и сказал, что после таких выступлений у него появляется энергия надолго — чтобы с новой силой защищать страну. Он написал очень важную фразу: после таких моментов они еще больше понимают, за что борются. И попросил, чтобы артисты чаще приезжали к ним. После этих слов я поняла: музыка действительно может поддерживать людей даже в самые сложные моменты — подытожила артистка.

Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно