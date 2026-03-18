Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару

Українська співачка SOWA відверто для УНН поділилася відвертими думками про гроші, виступи та власні принципи. Артистка розповіла, у яких випадках може відмовитися від гонорару, чому ніколи не бере грошей за концерти для військових та скільки благодійних виступів уже провела від початку повномасштабної війни.

За словами артистки, питання грошей у її роботі не є головним критерієм. Значно важливіше для неї — цінності проєкту, аудиторія та контекст події.

Моя відмова щодо виступу може торкатися двох речей: якщо подія не співвідноситься з цінностями мого проєкту або не підходить за музичним контекстом. Для мене це дуже важливо. Якщо говорити відверто, я ніколи не погоджуся виступати там, де є навіть найменший зв’язок із країною-агресором. Якби я отримала пропозицію від організації, що пов’язана з Росією, така пропозиція була б одразу відхилена. Є речі, які не вимірюються гонорарами — говорить SOWA.

Водночас артистка переконана: існують виступи, за які брати гроші просто неможливо. Йдеться передусім про концерти для українських військових.

Для мене абсолютне табу — брати кошти за виступи для наших героїв. Я навіть не уявляю, як це могло б виглядати. Виступ для військових має бути на чистих умовах — як спосіб подякувати людям, які захищають нашу країну. Це питання поваги й внутрішньої етики. Я ніколи не чула, щоб артисти брали за це гроші, і для мене це абсолютно недопустимо — наголошує співачка.

SOWA зізнається, що виступи для військових часто стають емоційним випробуванням, особливо коли концерти проходять у шпиталях.

Це морально дуже важко. Коли ти дивишся на героїв і героїнь, бачиш на них наслідки війни, розумієш, через який складний шлях вони проходять. Але водночас ти відчуваєш, що твоя музика може дати їм трохи світла. Для мене такі виступи мають лише одну валюту — їхні посмішки, їхню віру та силу духу. Якщо після концерту людина хоча б на кілька хвилин відчула полегшення чи надію — це вже має величезний сенс — пояснює виконавиця.

За час повномасштабної війни SOWA долучилася до десятків благодійних ініціатив. За її словами, таких виступів було вже понад сімдесят.

"Під час повномасштабного вторгнення я взяла участь у більш ніж 70 благодійних подіях. Це концерти в Україні та за кордоном — у Німеччині, Польщі, де разом з іншими артистами ми збирали кошти для наших військових. Наприклад, нам вдалося зібрати гроші на автомобіль для фронту. Також я виступала в центрах переселенців, у госпіталях, для прикордонних служб. З 2022 року я заснувала власний благодійний фонд "Ангел-охоронець", через який ми передавали допомогу на Херсонський напрямок: бронежилети, форму, генератори", — розповідає співачка.

Окрім концертів, артистка регулярно організовує благодійні ініціативи та збори.

Ми проводили благодійні акції для дітей переселенців, зокрема для дітей із Маріуполя. Також я відкривала банку для допомоги військовим бригадам. Вона досі відкрита, і кожен може долучитися. У мене є особлива ідея: люди, які донатять, отримують від мене вірш із української збірки поезії. Це мій спосіб поєднати творчість і допомогу — говорить SOWA.

Співачка переконана, що музика під час війни має особливу силу. Спочатку вона сумнівалася, чи доречно виконувати на концертах перед військовими веселу або танцювальну музику, але одна розмова змінила її погляд.

Був період, коли я хвилювалася, чи доречні ті чи інші пісні, особливо веселі або танцювальні. Але одного разу після виступу у шпиталі у Львові мені написав військовий. Він подякував за концерт і сказав, що після таких виступів у нього з’являється енергія надовго — щоб із новою силою захищати країну. Він написав дуже важливу фразу: після таких моментів вони ще більше розуміють, за що борються. І попросив, щоб артисти частіше приїжджали до них. Після цих слів я зрозуміла: музика справді може підтримувати людей навіть у найскладніші моменти — підсумувала артистка.

