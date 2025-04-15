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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 338 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26584 перегляди

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Юристка Іванна Смачило очолила ФДМУ після переходу Коваля в міністри. Її кар'єра пов'язана з Ковалем, що викликає питання про кадрову лояльність та контроль над держактивами.

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Погода в Україні на 15 квітня: очікуються весняне тепло та перемінна хмарність

У Києві +16°C-+18°C, без опадів. На Заході +17°C -+19°C, можливий дощ. На Сході +17°C-+19°C, малохмарно та без опадів.

Погода та довкілля • 15 квітня, 04:39 • 2858 перегляди

Спікерка Верхньої палати парламенту Австрії вперше прибула до України

Андреа Едер-Ґічталер прибула в Україну на запрошення віцеспікера ВР Олени Кондратюк. Візит є важливим жестом солідарності на тлі атак рф на українські міста.

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Аварія на чеській залізниці: в УЗ розповіли пасажирам про зміни в маршрутах між Прагою та Чопом

У зв'язку з аварією на чеській залізниці, поїзд №122/123 Прага-Чоп курсуватиме лише до Кошице. Пасажирам потрібно буде пересідати на інші поїзди, щоб дістатися до Чопа чи Праги.

Суспільство • 14 квітня, 12:18 • 6562 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

Замість системної роботи з прокурорами, очільниця АРМА Дума вирішила проводити лекції для курсантів. Рахункова палата вказувала на проблеми в управлінні активами.

Політика • 14 квітня, 08:12 • 197048 перегляди

Очікується теплий початок тижня: прогноз погоди в Україні на 14 квітня

У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.

Погода та довкілля • 14 квітня, 04:15 • 3552 перегляди

Українські посольства вшанують жертв трагедії в Сумах: будуть приспущені прапори

14 квітня посольства України по всьому світу приспустять прапори в знак жалоби за жертвами російського ракетного удару по Сумах. Також будуть відкриті книги жалоби.

Війна • 13 квітня, 19:44 • 4438 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Після жахливої атаки росії по Сумах, у багатьох містах України оголошено Дні жалоби. Київська, Полтавська, Запорізька, Харківська та Львівська області приспускають прапори в пам'ять про загиблих.

Суспільство • 13 квітня, 16:43 • 70059 перегляди

В Україні 13 квітня очікується тепла погода без опадів

13 квітня в Україні буде тепла та суха погода. Температура повітря коливатиметься від +9 до +18°C, залежно від регіону, опадів не очікується.

Погода та довкілля • 13 квітня, 05:05 • 4373 перегляди

Голова МЗС Нідерландів прибув з візитом до України

Каспар Вельдкамп у Львові вшанував пам’ять полеглих захисників України. У програмі візиту конференція, зустрічі та обговорення інтеграції України до ЄС.

Політика • 12 квітня, 07:34 • 4261 перегляди

Принц Гаррі у Львові отримав великодній кошик з паскою із борошна з розмінованих полів

Юлія Свириденко подарувала принцу Гаррі великодній кошик з паскою, випеченою з борошна з розмінованих полів Сумщини. Писанки для кошика зробила мати загиблої парамедикині Ірини Цибух.

Суспільство • 11 квітня, 18:28 • 11003 перегляди

Принц Гаррі відвідав Львів: з’явилося відео його візиту

Принц Гаррі відвідав Superhumans Center у Львові, зустрівся з пораненими українськими військовими та цивільними. Візит відбувся без зайвого пафосу та камер.

Суспільство • 11 квітня, 10:35 • 5871 перегляди

В Україні заблокували понад 10 каналів переправлення ухилянтів за кордон - поліція

Правоохоронці заблокували 11 каналів незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Проведено майже 200 обшуків у різних областях та вилучено валюту, документи та зброю.

Кримінал та НП • 11 квітня, 09:18 • 10450 перегляди

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

Принц Гаррі відвідав ортопедичну клініку Superhumans Center у Львові, щоб підтримати поранених військовослужбовців та цивільних осіб. Візит був пов'язаний з роботою фонду Invictus Games Foundation.

Суспільство • 10 квітня, 20:01 • 16192 перегляди

Стрілянина у ТРК Львова: що відомо про стрілка

9 квітня у львівському ТРЦ "Форум" чоловік на візку вистрілив у підлогу з пістолета. ЗМІ повідомляють, що це місцевий аферист, раніше судимий за крадіжку.

Кримінал та НП • 10 квітня, 11:13 • 9550 перегляди

Ветеран з Прикарпаття відкрив масажний кабінет для реабілітації побратимів

Ветеран з Прикарпаття відкрив масажний кабінет для реабілітації побратимів.

Суспільство • 10 квітня, 08:48 • 9533 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня у львівському ТРЦ "Форум" чоловік на інвалідному візку вистрілив у підлогу з пістолета. Поліція вилучила зброю, ніхто не постраждав, встановлюються обставини.

Кримінал та НП • 9 квітня, 18:29 • 18805 перегляди

Справа про вбивство Фаріон: суд продовжив арешт для Зінченка до 8 червня

Шевченківський райсуд Львова продовжив на 60 днів арешт В’ячеславу Зінченку, підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. Він залишатиметься під вартою до 8 червня, наступне засідання 29 квітня.

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Погода в Україні 9 квітня: очікується від +2°C до +9°C, мінлива хмарність, місцями опади

9 квітня в Україні очікується мінлива хмарність та коливання температури від +2°C до +9°C. На півдні та сході країни можливі невеликі дощі та мокрий сніг.

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Спалив Mercedes вартістю понад 6,7 млн грн: у Києві затримали водія власниці авто

У Києві затримали 29-річного водія, якого підозрюють у підпалі Mercedes-Benz GLS-580 2023 року випуску, вартістю понад 6,7 млн грн. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Київ • 8 квітня, 12:46 • 36771 перегляди

У львівській маршрутці пасажир образив ветеранку: поліція попросила написати заяву, але вона відмовилась

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В Україні 8 квітня очікується мінлива погода з мокрим снігом та хмарами

8 квітня в Україні буде хмарно, місцями з проясненнями та мокрим снігом, крім південного сходу. Температура коливатиметься від +1 до +8 градусів, що є нетиповим для квітня.

Суспільство • 8 квітня, 04:36 • 11133 перегляди

"Мамкині агенти" в АРМА: як у структурі Думи моніторять судові ухвали та "зливають" інформацію про обшуки

Співробітницю АРМА підозрюють у розголошенні інформації про майбутній обшук. Слідство вважає, що вона повідомила керівництво, що може свідчити про налагоджену систему витоку даних.

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Померла зірка фільмів "За двома зайцями" та "Вавилон-XX" Таїсія Литвиненко

Пішла з життя Таїсія Литвиненко, народна артистка України та зірка Львівського театру ім. М. Заньковецької. Акторка зіграла у фільмах "Максим Перепелиця", "За двома зайцями" та "Вавилон-XX".

Суспільство • 6 квітня, 11:23 • 18928 перегляди

Квітневий сніг накрив Україну: в які області повернулася зима

В західних областях України випав сніг, зокрема, на Волині, Львівщині, Рівненщині, Хмельниччині, Тернопільщині, Франківщині та Закарпатті. В Укргідрометцентрі попередили про ожеледицю.

Суспільство • 6 квітня, 10:08 • 93586 перегляди

Квітневий снігопад: в УЗ відповіли, чи вплинула негода на рух поїздів

Укрзалізниця повідомила, що поїзди продовжують курсувати за розкладом, незважаючи на снігопад у багатьох регіонах. Негода також завітала до Львова та Одеської області.

Суспільство • 6 квітня, 08:48 • 192556 перегляди

Одеську область засипало снігом: відео

Негода завітала в Одеську область. У місті Подільськ зафіксовано снігопад, хоча зараз початок квітня. Раніше сніг випав у Львові.

Суспільство • 6 квітня, 06:43 • 11637 перегляди

Львів засипало снігом: комунальні служби працюватимуь і вночі

У Львові 5 квітня випав сніг. Містян закликали бути обережними на вулицях через негоду.

Суспільство • 5 квітня, 20:44 • 7078 перегляди

День першої конституції України та День чистої карми: що ще святкують 5 квітня

Сьогодні відзначають 315-ту річницю першої української Конституції Пилипа Орлика. Оригінал документу знаходиться в російському архіві.

Суспільство • 5 квітня, 03:30 • 8577 перегляди

В Україні відкрили центри підтримки родин полонених і зниклих: де і як працюють

В Україні запрацювали центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти. Допомогу надаватимуть регіональні представники та інші фахівці.

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