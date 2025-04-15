Юристка Іванна Смачило очолила ФДМУ після переходу Коваля в міністри. Її кар'єра пов'язана з Ковалем, що викликає питання про кадрову лояльність та контроль над держактивами.
У Києві +16°C-+18°C, без опадів. На Заході +17°C -+19°C, можливий дощ. На Сході +17°C-+19°C, малохмарно та без опадів.
Андреа Едер-Ґічталер прибула в Україну на запрошення віцеспікера ВР Олени Кондратюк. Візит є важливим жестом солідарності на тлі атак рф на українські міста.
У зв'язку з аварією на чеській залізниці, поїзд №122/123 Прага-Чоп курсуватиме лише до Кошице. Пасажирам потрібно буде пересідати на інші поїзди, щоб дістатися до Чопа чи Праги.
Замість системної роботи з прокурорами, очільниця АРМА Дума вирішила проводити лекції для курсантів. Рахункова палата вказувала на проблеми в управлінні активами.
У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.
14 квітня посольства України по всьому світу приспустять прапори в знак жалоби за жертвами російського ракетного удару по Сумах. Також будуть відкриті книги жалоби.
Після жахливої атаки росії по Сумах, у багатьох містах України оголошено Дні жалоби. Київська, Полтавська, Запорізька, Харківська та Львівська області приспускають прапори в пам'ять про загиблих.
13 квітня в Україні буде тепла та суха погода. Температура повітря коливатиметься від +9 до +18°C, залежно від регіону, опадів не очікується.
Каспар Вельдкамп у Львові вшанував пам’ять полеглих захисників України. У програмі візиту конференція, зустрічі та обговорення інтеграції України до ЄС.
Юлія Свириденко подарувала принцу Гаррі великодній кошик з паскою, випеченою з борошна з розмінованих полів Сумщини. Писанки для кошика зробила мати загиблої парамедикині Ірини Цибух.
Принц Гаррі відвідав Superhumans Center у Львові, зустрівся з пораненими українськими військовими та цивільними. Візит відбувся без зайвого пафосу та камер.
Правоохоронці заблокували 11 каналів незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Проведено майже 200 обшуків у різних областях та вилучено валюту, документи та зброю.
Принц Гаррі відвідав ортопедичну клініку Superhumans Center у Львові, щоб підтримати поранених військовослужбовців та цивільних осіб. Візит був пов'язаний з роботою фонду Invictus Games Foundation.
9 квітня у львівському ТРЦ "Форум" чоловік на візку вистрілив у підлогу з пістолета. ЗМІ повідомляють, що це місцевий аферист, раніше судимий за крадіжку.
Ветеран з Прикарпаття відкрив масажний кабінет для реабілітації побратимів.
9 квітня у львівському ТРЦ "Форум" чоловік на інвалідному візку вистрілив у підлогу з пістолета. Поліція вилучила зброю, ніхто не постраждав, встановлюються обставини.
Шевченківський райсуд Львова продовжив на 60 днів арешт В’ячеславу Зінченку, підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. Він залишатиметься під вартою до 8 червня, наступне засідання 29 квітня.
9 квітня в Україні очікується мінлива хмарність та коливання температури від +2°C до +9°C. На півдні та сході країни можливі невеликі дощі та мокрий сніг.
У Києві затримали 29-річного водія, якого підозрюють у підпалі Mercedes-Benz GLS-580 2023 року випуску, вартістю понад 6,7 млн грн. Йому загрожує до 10 років в'язниці.
У Львові ветеранку образив пасажир маршрутки через посвідчення УБД. Поліція пропонувала написати заяву, але вона відмовилась, не бажаючи покарання для кривдника.
8 квітня в Україні буде хмарно, місцями з проясненнями та мокрим снігом, крім південного сходу. Температура коливатиметься від +1 до +8 градусів, що є нетиповим для квітня.
Співробітницю АРМА підозрюють у розголошенні інформації про майбутній обшук. Слідство вважає, що вона повідомила керівництво, що може свідчити про налагоджену систему витоку даних.
Пішла з життя Таїсія Литвиненко, народна артистка України та зірка Львівського театру ім. М. Заньковецької. Акторка зіграла у фільмах "Максим Перепелиця", "За двома зайцями" та "Вавилон-XX".
В західних областях України випав сніг, зокрема, на Волині, Львівщині, Рівненщині, Хмельниччині, Тернопільщині, Франківщині та Закарпатті. В Укргідрометцентрі попередили про ожеледицю.
Укрзалізниця повідомила, що поїзди продовжують курсувати за розкладом, незважаючи на снігопад у багатьох регіонах. Негода також завітала до Львова та Одеської області.
Негода завітала в Одеську область. У місті Подільськ зафіксовано снігопад, хоча зараз початок квітня. Раніше сніг випав у Львові.
У Львові 5 квітня випав сніг. Містян закликали бути обережними на вулицях через негоду.
Сьогодні відзначають 315-ту річницю першої української Конституції Пилипа Орлика. Оригінал документу знаходиться в російському архіві.
В Україні запрацювали центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти. Допомогу надаватимуть регіональні представники та інші фахівці.