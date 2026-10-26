Перемишль призупинив партнерство зі Львовом через рішення щодо УПА

Міська рада польського Перемишля одноголосно ухвалила рішення призупинити партнерську співпрацю зі Львовом, що тривала з 1995 року. Про це повідомив мер міста Войцех Бакун, пише УНН.

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Причиною стало рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА), Романа Шухевича та Олега Ольжича.

За словами Бакуна, після тривалого обговорення депутати погодилися, що спільну діяльність зі Львовом необхідно призупинити до отримання чіткої позиції міської влади щодо вшанування історичних діячів та організацій, діяльність яких у Польщі вважають антипольською.

Як пише PAP, депутати Перемишля визнали, що це рішення Львівської обласної ради від 20 жовтня ображає пам’ять про польських жертв злочинів, скоєних УПА, та суперечить налагодженню відносин, заснованих на історичній правді та взаємній повазі.

Постанова зобов’язує мера Перемишля Войцеха Бакуна вжити правових заходів, спрямованих на розірвання угоди про співпрацю від 1995 року.

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Водночас у ній передбачається, що співпраця між містами буде відновлена, якщо Львівська обласна рада остаточно скасує або офіційно відкличе резолюцію, а влада Львова однозначно відмежується від ініціатив, що "прославляють структури, відповідальні за злочини проти цивільного населення".

Мер має поінформувати місцеву владу Львова про цю позицію та надати депутатам міськради Перемишля інформацію про вжиті заходи та термін припинення дії угоди.

"Після тривалої дискусії з цього питання всі депутати одностайно вирішили, що доти, доки влада Львова чітко не визначиться щодо просування ідеологій, спрямованих проти Польщі та поляків, ми призупиняємо будь-які спільні дії. Зі свого боку я дякую депутатам за таку позицію та за те, що вони продемонстрували: ми не залишимося байдужими до провокаційних та антипольських дій!", – написав Бакун.

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