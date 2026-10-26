Перемышль приостановил партнерство со Львовом из-за решения по УПА
Киев • УНН
Перемышль приостановил сотрудничество со Львовом из-за решения объявить 2027 годом УПА, Шухевича и Ольжича. Возобновление возможно после его отмены.
Городской совет польского Перемышля единогласно принял решение приостановить партнёрское сотрудничество со Львовом, продолжавшееся с 1995 года. Об этом сообщил мэр города Войцех Бакун, пишет УНН.
Детали
Причиной стало решение Львовского областного совета провозгласить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА), Романа Шухевича и Олега Ольжича.
По словам Бакуна, после продолжительного обсуждения депутаты согласились, что совместную деятельность со Львовом необходимо приостановить до получения чёткой позиции городских властей относительно чествования исторических деятелей и организаций, деятельность которых в Польше считают антипольской.
Как пишет PAP, депутаты Перемышля признали, что это решение Львовского областного совета от 20 октября оскорбляет память о польских жертвах преступлений, совершённых УПА, и противоречит налаживанию отношений, основанных на исторической правде и взаимном уважении.
Постановление обязывает мэра Перемышля Войцеха Бакуна принять правовые меры, направленные на расторжение соглашения о сотрудничестве от 1995 года.
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В то же время в нём предусматривается, что сотрудничество между городами будет восстановлено, если Львовский областной совет окончательно отменит или официально отзовёт резолюцию, а власти Львова однозначно отмежуются от инициатив, которые "прославляют структуры, ответственные за преступления против гражданского населения".
Мэр должен проинформировать местные власти Львова об этой позиции и предоставить депутатам городского совета Перемышля информацию о принятых мерах и сроке прекращения действия соглашения.
"После продолжительной дискуссии по этому вопросу все депутаты единогласно решили, что до тех пор, пока власти Львова чётко не определятся относительно продвижения идеологий, направленных против Польши и поляков, мы приостанавливаем любые совместные действия. Со своей стороны я благодарю депутатов за такую позицию и за то, что они продемонстрировали: мы не останемся безразличными к провокационным и антипольским действиям!", – написал Бакун.
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