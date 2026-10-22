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В окружении Зеленского пообещали не поддерживать решение Львовского облсовета по УПА, а депутату Шеремете запретили въезд в Шенгенскую зону

Киев • УНН

 • 8820 просмотра

Польша заявила о гарантиях невыполнения решения относительно года УПА. Депутату Шеремете запретили въезд в Шенгенскую зону до 2031 года.

В окружении Зеленского пообещали не поддерживать решение Львовского облсовета по УПА, а депутату Шеремете запретили въезд в Шенгенскую зону

Польские власти заявили, что получили от окружения президента Украины Владимира Зеленского заверения в том, что решение Львовского областного совета об объявлении 2027 года годом УПА не будет выполнено. В то же время депутату облсовета Святославу Шеремете запретили въезд в Шенгенскую зону на 5 лет. Об этом сообщают польские издания Gazeta Wyborcza и Wirtualna Polska, пишет УНН.

Детали

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий заявил в эфире TVN24, что ближайшие сотрудники Владимира Зеленского пообещали польской стороне, что решение Львовского облсовета не вступит в силу.

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По словам дипломата, Варшава ожидает, что украинская сторона выполнит эти заверения. В то же время публичного подтверждения такой договоренности со стороны Офиса президента Украины пока нет.

Депутату Львовского облсовета запретили въезд в Шенгенскую зону

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский подтвердил, что депутата Львовского областного совета Святослава Шеремету внесли в реестр лиц, пребывание которых на территории страны является нежелательным.

Соответствующее решение приняли по представлению министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Запрет распространяется на всю Шенгенскую зону и будет действовать до 20 октября 2031 года.

Причиной дипломатического конфликта стало решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии, ее командира Романа Шухевича и деятеля ОУН Олега Ольжича.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал эту инициативу, назвав ее вредной для Украины. Польские власти связывают свое недовольство с историческими противоречиями вокруг деятельности УПА, которые остаются чувствительным вопросом в отношениях между двумя государствами.

Польша инициирует запрет на въезд депутату Львовского областного совета Петру Шеремете21.10.26, 14:08 • 6018 просмотров

Степан Гафтко

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