26-летний узбек ранил ножом двух украинских подростков в Варшаве. Полиция имеет доказательства, что схватку спровоцировали сами подростки, отобрав у мужчины ключи и телефон.
Один шахтер погиб, еще одного спасают после сильного подземного толчка на польской шахте, где 76 горняков были эвакуированы, а 17 госпитализированы.
Польша с четверга вновь введет буферную зону вдоль части своей границы с беларусью для повышения безопасности после того, как польский солдат получил ножевое ранение на границе.
Премьер-министр Польши и глава правительства Греции обратились к президенту Европейской комиссии с просьбой создать европейский щит противовоздушной обороны для защиты ЕС от будущих угроз, таких как самолеты, ракеты и беспилотники.
Польща планує створити систему укріплень, бункерів та інших перешкод уздовж 400-кілометрового кордону з Росією і Білоруссю, включно з відновленням лісів і затопленням деяких ділянок, щоб повернути відчуття безпеки жителям, які проживають там.
Девять человек были арестованы в Польше за совершение диверсий по приказу России, включая избиение и попытки поджога.
Польша предупреждает об усилении российских попыток саботажа, подрывной деятельности и вмешательства в европейские политические процессы, особенно накануне выборов в Европейский парламент.
российская крылатая ракета нарушила польское воздушное пространство на 39 секунд, что заставило Польшу вызвать российского посла и направить ноту протеста из-за неприемлемого инцидента.
Еще два метеорологических шара были найдены в Польше в том же регионе, что и предыдущая находка, причем на обоих новых шарах были надписи кириллицей, что указывает на то, что они прибыли из соседнего Калининграда.
Полиция на северо-востоке Польши охраняет неопознанный объект, упавший в поле вблизи Милаково, пока военные не осмотрят его и не определят, что это.
Польша может добавить пограничные переходы и участки автомобильных и железнодорожных дорог, соединяющих ее с Украиной, в перечень объектов критической инфраструктуры, чтобы обеспечить бесперебойное поступление военной и гуманитарной помощи в Украину.
Президент Польши Анджей Дуда поддерживает встречу между украинским и польским правительствами для обсуждения ситуации с блокадой, но не на границе, как предложил Президент Украины Владимир Зеленский, из соображений безопасности.
Польская прокуратура расследует высыпание зерна из украинских грузовиков на пограничном переходе в Дорогуске, которое вызвали фермеры во время акции протеста.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что европейские страны должны готовиться к возможной победе Трампа на выборах в США. Он считает, что Трамп может быстро достичь соглашения с путиным, которое не будет выгодным для Украины и Европы.