В Польше на поле упал неопознанный объект: подозревают, что речь идет о метеорологическом шаре, место охраняет полиция

В поле возле Милаково в Варминско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши упал предмет. Объект охраняют полицейские из Оструды. Также на месте работает армия, пишет УНН со ссылкой на TVN24.

Детали

Офицеры полиции из Оструды утром получили сообщение о том, что на поле вблизи Милаково, вероятно, нашли метеорологический шар. Полиция занялась охраной места происшествия. На место также прибыла армия.

"В полицию сообщил житель села о том, что возле его дома упал предмет. Полиция охраняет его, а затем передаст армии. Мы объясним, что это за предмет и откуда он взялся", - сказал Рафал Яцковский из пресс-службы полиции Варминско-Мазурского воеводства.

Он добавил, что "полиция уже зафиксировала много таких событий, связанных с метеорологическими шарами в области".

Потребности в эвакуации жителей, как сообщается, не было.

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