В Польше на поле упал неопознанный объект: подозревают, что речь идет о метеорологическом шаре, место охраняет полиция
Киев • УНН
Полиция на северо-востоке Польши охраняет неопознанный объект, упавший в поле вблизи Милаково, пока военные не осмотрят его и не определят, что это.
В поле возле Милаково в Варминско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши упал предмет. Объект охраняют полицейские из Оструды. Также на месте работает армия, пишет УНН со ссылкой на TVN24.
Детали
Офицеры полиции из Оструды утром получили сообщение о том, что на поле вблизи Милаково, вероятно, нашли метеорологический шар. Полиция занялась охраной места происшествия. На место также прибыла армия.
"В полицию сообщил житель села о том, что возле его дома упал предмет. Полиция охраняет его, а затем передаст армии. Мы объясним, что это за предмет и откуда он взялся", - сказал Рафал Яцковский из пресс-службы полиции Варминско-Мазурского воеводства.
Он добавил, что "полиция уже зафиксировала много таких событий, связанных с метеорологическими шарами в области".
Потребности в эвакуации жителей, как сообщается, не было.
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В Польше на поле упал неопознанный объект: подозревают, что речь идет о метеорологическом шаре, место охраняет полиция
Полиция на северо-востоке Польши охраняет неопознанный объект, упавший в поле вблизи Милаково, пока военные не осмотрят его и не определят, что это.
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