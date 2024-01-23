Польша приостановила расследование по падению ракеты в приграничном селе Пшеводуве

В Польше приостановили расследование инцидента 2022 года в приграничном селе Пшеводув, где ракета убила двух человек, объясняя отсутствием сотрудничества украинской стороны. Об этом сообщает польское RMF FM, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, расследование приостановили из-за отсутствия сотрудничества украинской стороны в выяснении обстоятельств трагедии.

В прокуратуре объяснили решение "долговременными препятствиями для дальнейших процедур, заключающихся в ожидании выполнения запросов на информацию о международной правовой помощи".

Приостановление производства означает, что невозможно окончательно установить обстоятельства инцидента, а следовательно, определить - кто конкретно несет ответственность за гибель польских граждан.

Польша направила Украине запросы уже несколько месяцев назад с целью достоверно выяснить, откуда и кем была выпущена ракета, которая упала в Пшеводуве.

Напомним

15 ноября 2022 года во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человек.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября 2023 года заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была преднамеренная атака на Польшу. И что "многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши".

Украина выступила за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше и просила безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва. 18 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинских специалистов допустили на место падения ракеты в Пшеводуве.

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