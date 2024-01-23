Польша приостановила расследование по падению ракеты в приграничном селе Пшеводуве
Польша приостановила расследование ракетного инцидента 2022 года, в результате которого погибли два человека в Пшеводуве, из-за отсутствия сотрудничества со стороны Украины.
На Сыхове во Львове восстановлено теплоснабжение после вероятной хакерской атаки
В жилом массиве Сихов во Львове возобновили подачу тепла после сбоя в системе отопления, который, как подозревают, был вызван возможной хакерской атакой. По словам городского головы, горячее водоснабжение восстановлено на 30%.
Ратификация соглашения с Литвой о техническом и финансовом сотрудничестве: правительство одобрило законопроект
Кабинет министров Украины одобрил законопроект о ратификации соглашения с Литвой о техническом и финансовом сотрудничестве. Соглашение направлено на укрепление двусторонних отношений и содействие демократии, правам человека и устойчивому экономическому развитию в Украине.
"20 дней в Мариуполе": украинский фильм номинирован на Оскар-2024
Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".
В Днепре прогремели взрывы - СМИ
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения Воздушных сил о ракете, которая двигалась в сторону города.
На Ровенщине будут судить чиновника, который за взятку передал коммунальную землю в аренду
Начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Дубенского района Ривненской области будут судить за получение $4000 взятки за незаконную передачу в аренду земельного участка. Обвинительный акт направлен в суд.
В Воздушных силах предупредили о ракетах на Кривой Рог и Днепр
Воздушные силы сообщают, что на Кривой Рог и Днепр движутся ракеты.
Рамштайн-18: Остин призвал "копать глубже" для предоставления Украине больше средств ПВО и перехвата
Министр обороны США Ллойд Остин призвал контактную группу в формате "Рамштайн" предоставить Украине дополнительные наземные системы противовоздушной обороны и перехватчики на фоне продолжающейся войны с рф.
Враг сегодня трижды прицельно ударил по спасателям, есть пострадавший - ГСЧС
По сообщениям, сегодня россияне трижды атаковали спасателей в Украине, ранив одного пожарного.
В оккупированном Крыму российские силовики провели обыск у заместителя председателя ЦИК Курултая
В оккупированном Крыму российские силовики провели незаконный обыск в доме Назима Маметова, заместителя председателя ЦИК Курултая крымскотатарского народа.