Польща призупинила розслідування щодо падіння ракети у прикордонному селі Пшеводуві
Київ • УНН
Польща призупинила розслідування ракетного інциденту 2022 року, внаслідок якого загинуло двоє людей у Пшеводуві , через відсутність співпраці з боку України.
У Польщі призупинили розслідування інциденту 2022 року у прикордонному селі Пшеводув, де ракета вбила двох людей, пояснюючи відсутністю співпраці української сторони. Про це повідомляє польське RMF FM, пише УНН.
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Як зазначається, розслідування призупинили через відсутність співпраці української сторони у з’ясуванні обставин трагедії.
У прокуратурі пояснили рішення "довготривалими перешкодами для подальших процедур, що полягають в очікуванні виконання запитів на інформацію про міжнародну правову допомогу".
Призупинення провадження означає, що неможливо остаточно встановити обставини інциденту, а отже, визначити - хто конкретно несе відповідальність за загибель польських громадян.
Польща надіслала Україні запити вже декілька місяців тому з метою достовірно з’ясувати, звідки й ким була випущена ракета, яка впала у Пшеводуві.
Нагадаємо
15 листопада 2022 року під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей.
Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада 2023 року заявив з приводу інциденту з падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що "багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".
Україна виступила за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі і просила невідкладно надати доступ до місця вибуху. 18 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що українських фахівців допустили на місце падіння ракети у Пшеводуві.
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