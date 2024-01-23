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Польща призупинила розслідування щодо падіння ракети у прикордонному селі Пшеводуві

Польща призупинила розслідування щодо падіння ракети у прикордонному селі Пшеводуві

Київ • УНН

 • 24327 перегляди

Польща призупинила розслідування ракетного інциденту 2022 року, внаслідок якого загинуло двоє людей у Пшеводуві , через відсутність співпраці з боку України.

У Польщі призупинили розслідування інциденту 2022 року у прикордонному селі Пшеводув, де ракета вбила двох людей, пояснюючи відсутністю співпраці української сторони. Про це повідомляє польське RMF FM, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, розслідування призупинили через відсутність співпраці української сторони у з’ясуванні обставин трагедії.

У прокуратурі пояснили рішення "довготривалими перешкодами для подальших процедур, що полягають в очікуванні виконання запитів на інформацію про міжнародну правову допомогу".

Призупинення провадження означає, що неможливо остаточно встановити обставини інциденту, а отже, визначити - хто конкретно несе відповідальність за загибель польських громадян.

Польща надіслала Україні запити вже декілька місяців тому з метою достовірно з’ясувати, звідки й ким була випущена ракета, яка впала у Пшеводуві.

Нагадаємо

15 листопада 2022 року під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. 

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада 2023 року заявив з приводу інциденту з падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що "багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".

Україна виступила за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі і просила невідкладно надати доступ до місця вибуху. 18 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що українських фахівців допустили на місце падіння ракети у Пшеводуві.

Польща підняла в повітря чотири літаки F-16 через ракетний обстріл росією України23.01.24, 08:36 • 49996 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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