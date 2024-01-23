Польща підняла в повітря чотири літаки F-16 через ракетний обстріл росією України

Польща й американські союзники підняли у повітря дві пари винищувачів F-16 через інтенсивний ракетний обстріл України з боку росії. Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі в мережі X, пише УНН.

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Як повідомили у польському командуванні, зараз спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації росії, пов’язана із завданням ударів по території України.

Для гарантування безпеки повітряного простору Польщі було залучено дві пари винищувачів F-16 і авіазаправник союзників. Близько 6:45 (за київським часом) стартувала американська пара, що дислокується на авіабазі Ласк, а близько 7:15 стартувала польська пара з авіабази Кшесіни, - йдеться в повідомленні.

Також командування застерегло, що робота польської та союзницької авіації у повітряному просторі Польщі може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у східній частині країни.

Нагадаємо

29 грудня під час наймасштабнішого у 2023 році ракетного обстрілу України одна з російських ракет ймовірно порушила повітряний простір Польщі.