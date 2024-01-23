Польша подняла в воздух четыре самолета F-16 из-за ракетного обстрела россией Украины
Киев • УНН
Польша и США подняли в воздух две пары истребителей F-16 в ответ на интенсивные ракетные атаки россии на Украину. Этот шаг направлен на обеспечение безопасности польского воздушного пространства на фоне активности российской авиации дальнего радиуса действия.
Польша и американские союзники подняли в воздух две пары истребителей F-16 из-за интенсивного ракетного обстрела Украины со стороны россии. Об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши в сети X, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в польском командовании, сейчас наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации россии, связанная с нанесением ударов по территории Украины.
Для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были привлечены две пары истребителей F-16 и авиазаправщик союзников. Около 6:45 (по киевскому времени) стартовала американская пара, дислоцирующаяся на авиабазе Ласк, а около 7:15 стартовала польская пара с авиабазы Кшесины,
Также командование предостерегло, что работа польской и союзнической авиации в воздушном пространстве Польши может привести к повышению уровня шума, особенно в восточной части страны.
Напомним
29 декабря во время самого масштабного в 2023 году ракетного обстрела Украины одна из российских ракет вероятно нарушила воздушное пространство Польши.
Польша подняла в воздух четыре самолета F-16 из-за ракетного обстрела россией Украины
Польша и США подняли в воздух две пары истребителей F-16 в ответ на интенсивные ракетные атаки россии на Украину. Этот шаг направлен на обеспечение безопасности польского воздушного пространства на фоне активности российской авиации дальнего радиуса действия.
Атака рф на Киев: известно уже о 9 пострадавших
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате утренней атаки врага в Киеве 9 человек получили ранения, 8 из них госпитализированы.
В Павлограде в Днепропетровской области из-за массированной атаки рф есть погибший - ОВА
В Павлограде в результате массированной ракетной атаки российских войск известно об одном погибшем.
Атака рф на Харьков: глава ОВА сообщил о двух погибших женщинах, среди пострадавших - ребенок
Две женщины погибли в Харькове в результате вражеского обстрела, сообщил глава Харьковской областной военной администрации.
В Киеве эвакуируют людей из жилого дома, где найдена неразорвавшаяся боевая часть ракеты
В жилом доме в Святошинском районе была обнаружена боеголовка ракеты, которая не разорвалась. Людей эвакуируют.
Атака рф на Киев: КГВА сообщает о погибшей женщине и четырех раненых
В результате утреннего обстрела Киева одна женщина погибла и четыре человека получили ранения.
В КГВА показали последствия обстрела в Соломенском районе
Несколько домов в Соломенском районе Киева были повреждены в результате ракетного обстрела. На месте работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, сообщается.
Атака рф на Киев: известно о 7 пострадавших
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате утренней атаки в Киеве пострадали семь человек, шестеро из которых были госпитализированы, а одному подростку оказали помощь на месте.
Из-за вражеского обстрела Балаклеи на Харьковщине ранены гражданские
Ночной ракетный обстрел города Балаклея в Харьковской области привел к жертвам среди гражданского населения и повреждению инфраструктуры. Двое гражданских лиц сейчас находятся на лечении с ранениями.
На Херсонщине от российских обстрелов погиб один человек, двое ранены
В результате российских обстрелов в Херсонской области за минувшую ночь один человек погиб и двое получили ранения. Российская армия совершила 91 обстрел, выпустив 446 снарядов из различных видов оружия.