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Польша подняла в воздух четыре самолета F-16 из-за ракетного обстрела россией Украины

Польша подняла в воздух четыре самолета F-16 из-за ракетного обстрела россией Украины

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 06:36  •  36208 просмотра

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Польша и США подняли в воздух две пары истребителей F-16 в ответ на интенсивные ракетные атаки россии на Украину. Этот шаг направлен на обеспечение безопасности польского воздушного пространства на фоне активности российской авиации дальнего радиуса действия.

Польша и американские союзники подняли в воздух две пары истребителей F-16 из-за интенсивного ракетного обстрела Украины со стороны россии. Об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши в сети X, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в польском командовании, сейчас наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации россии, связанная с нанесением ударов по территории Украины.

Для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были привлечены две пары истребителей F-16 и авиазаправщик союзников. Около 6:45 (по киевскому времени) стартовала американская пара, дислоцирующаяся на авиабазе Ласк, а около 7:15 стартовала польская пара с авиабазы Кшесины,

- говорится в сообщении.

Также командование предостерегло, что работа польской и союзнической авиации в воздушном пространстве Польши может привести к повышению уровня шума, особенно в восточной части страны.

Напомним

29 декабря во время самого масштабного в 2023 году ракетного обстрела Украины одна из российских ракет вероятно нарушила воздушное пространство Польши.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
Польща підняла в повітря чотири літаки F-16 через ракетний обстріл росією України
Poland scrambles four F-16s due to Russia's missile attack on Ukraine
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Польша подняла в воздух четыре самолета F-16 из-за ракетного обстрела россией Украины

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