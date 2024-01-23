Польша подняла в воздух четыре самолета F-16 из-за ракетного обстрела россией Украины

Польша и американские союзники подняли в воздух две пары истребителей F-16 из-за интенсивного ракетного обстрела Украины со стороны россии. Об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши в сети X, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в польском командовании, сейчас наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации россии, связанная с нанесением ударов по территории Украины.

Для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были привлечены две пары истребителей F-16 и авиазаправщик союзников. Около 6:45 (по киевскому времени) стартовала американская пара, дислоцирующаяся на авиабазе Ласк, а около 7:15 стартовала польская пара с авиабазы Кшесины, - говорится в сообщении.

Также командование предостерегло, что работа польской и союзнической авиации в воздушном пространстве Польши может привести к повышению уровня шума, особенно в восточной части страны.

Напомним

29 декабря во время самого масштабного в 2023 году ракетного обстрела Украины одна из российских ракет вероятно нарушила воздушное пространство Польши.