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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27050 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во время визита в Италию королеве Камилле подарили пиццу "Маргарита" в честь 20-й годовщины ее свадьбы с королем Чарльзом. Король Чарльз выступил в итальянском парламенте.

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Принц Гарри вернулся в Британию накануне государственного визита короля Чарльза III в Италию

Принц Гарри прибыл в Лондон для апелляции относительно уровня охраны. Его приезд совпал с государственным визитом короля Чарльза III и королевы Камиллы в Рим.

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81-летняя королева Швеции Сильвия перенесла операцию Hallux Valgus. Из-за этого отменены все ее встречи на ближайшие недели, она будет отдыхать до Пасхи.

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Король Чарльз III возвращается к исполнению обязанностей после госпитализации

Король Чарльз III вернется к публичным мероприятиям на этой неделе. Его госпитализировали из-за побочной реакции на лечение рака, но он чувствует себя достаточно хорошо для продолжения работы.

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Короля Чарльза III впервые увидели на публике после того, как он испытал побочные эффекты от лечения рака

Король Великобритании провел некоторое время в больнице из-за побочных эффектов лечения рака. Однако уже утром 28 марта его заметили на улице Лондона.

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Король Чарльз III попал в больницу из-за побочной реакции на лечение

Король Чарльз III был госпитализирован из-за побочной реакции на лечение, но врачи не видят причин для беспокойства. Несмотря на это, будущие мероприятия могут быть скорректированы для поддержания здоровья монарха.

Новости Мира • 28 марта, 00:28 • 14732 просмотра

Папа Франциск восстанавливается после пневмонии: участие в пасхальных службах под вопросом

Папа Франциск вернулся в Ватикан после пяти недель лечения пневмонии. Неизвестно, сможет ли он возглавить пасхальные богослужения или совершить визит в Турцию в мае.

Новости Мира • 27 марта, 03:55 • 17402 просмотра

Принц Уильям встретился с украинскими школьниками-беженцами в Эстонии

Принц Уэльский посетил школу Свободы в Таллинне, чтобы поддержать украинских детей, пострадавших от войны.

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Канада идет на внеочередные выборы. Их, вероятно, проведут 28 апреля

Новый премьер-министр Марк Карни объявил о проведении выборов 28 апреля после отставки Трюдо. Приход к власти произошел на фоне политических вызовов и угроз со стороны США.

политика • 20 марта, 13:52 • 10164 просмотра

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Дональд Трамп "охолодил" до Великой Британии после встречи короля Чарльза III с Владимиром Зеленским в Сандрингемском дворце. Бывший президент США почувствовал себя "менее особенным" из-за этой встречи.

политика • 9 марта, 12:17 • 75945 просмотра

Трюдо рассматривает отправку канадских миротворцев в Украину после мирного соглашения

Премьер-министр Канады не исключает участие канадских миротворцев в размещении иностранного контингента в Украине после заключения мирного соглашения с рф. Канада продолжит поддерживать Украину всеми возможными средствами.

Война • 2 марта, 20:05 • 26661 просмотра

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Президент Украины провел встречу с королем Великобритании в Сандрингемском дворце. Визит состоялся на фоне дипломатического напряжения с США и саммита в Лондоне по поддержке Украины.

политика • 2 марта, 18:30 • 105175 просмотра

Зеленский в Лондоне встретится со Стармером и королем Чарльзом - Никифоров

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Киром Стармером. В воскресенье запланирована встреча с королем Чарльзом III и другими европейскими союзниками.

политика • 1 марта, 15:46 • 44918 просмотра

Британия готовит новый пакет помощи Украине и санкции для рф - The Daily Telegraph

Правительство Британии 24 февраля планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине и дополнительных санкциях против террористической рф.

Новости Мира • 22 февраля, 03:49 • 83499 просмотра

Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Бывший сотрудник рассказал о намерениях Меган Маркл стать защитницей бедных, как принцесса Диана. Герцогиня не смогла адаптироваться к королевским обязанностям и правилам.

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Король Чарльз и королева Камилла отправятся в Италию, чтобы отпраздновать 20-ю годовщину брака

Королевская чета отправляется с официальным визитом в Италию, где отпразднует 20-ю годовщину брака. Визит будет включать аудиенцию с Папой Римским и посещение Сикстинской капеллы.

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Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

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Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

Принц Чарльз дал Меган Маркл прозвище "Вольфрам" из-за ее стойкого характера и непоколебимости. Это было знаком уважения и способом поприветствовать ее в королевской семье.

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Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям поздравил Кейт Миддлтон с 43-летием, опубликовав трогательное послание и новую фотографию. Он отметил ее силу духа в течение последнего года, когда она боролась с раком.

УНН Lite • 9 января, 10:48 • 141029 просмотра

Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

Герцогиня Сассекская анонсировала собственное реалити-шоу «With Love, Meghan» на Netflix. В программе она будет делиться советами по кулинарии, садоводству и рукоделию вместе со звездными гостями.

УНН Lite • 3 января, 13:48 • 109346 просмотра

Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

Стивен Фрай получил рыцарское звание за благотворительную деятельность в сфере психического здоровья. Кэри Маллиган и Сара Ланкашир стали командорами Британской империи за вклад в драматическое искусство.

УНН Lite • 31 декабря, 13:56 • 105742 просмотра

Трамп может стать первым президентом с двумя государственными визитами в Британию - The Telegrap

Британское правительство и Букингемский дворец готовят приглашение Трампу на второй государственный визит после его возможного возвращения в Белый дом. Такой визит может состояться не раньше 2026 года из-за графика короля Чарльза III.

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Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

Королевская семья посетила традиционную рождественскую службу в Сандрингеме, но без принца Эндрю. Принцесса Кейт, которая борется с раком, поразила присутствующих своим видом в элегантном зеленом пальто.

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Посол США Бринк в платье с вышивкой сделала особое праздничное приветствие украинцам

U. S. Ambassador Bridget Brink congratulated Ukrainians on Christmas and the New Year, wearing a dress with embroidery. She emphasized the importance of the partnership between the U.S. and Ukraine at this historic moment.

Общество • 24 декабря, 14:51 • 15961 просмотра

Король Чарльз продолжит лечение от рака в 2025 году

Букингемский дворец сообщил о положительной динамике лечения рака у короля Чарльза. В 2025 году Чарльз планирует возобновить полную программу государственных обязанностей, включая зарубежные визиты.

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Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

Принц и принцесса Уэльские опубликовали рождественскую открытку и не появятся на традиционном обеде в Букингемском дворце. Семья уже находится в Норфолке со своими детьми.

Новости Мира • 19 декабря, 15:02 • 116044 просмотра

Режиссер Кристофер Нолан получил рыцарский орден от короля Чарльза

Кристофер Нолан и его жена Эмма Томас получили британский рыцарский орден. Режиссер и продюсер удостоены титулов рыцаря и дамы за вклад в кинематограф.

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Британский принц Эндрю проведет Рождество отдельно от семьи из-за скандала с китайским шпионом

Сына Елизаветы II попросили не приезжать на рождественское празднование в Сандрингеме из-за скандала с китайским бизнесменом-шпионом. Принц Эндрю годами поддерживал тесные отношения с Крисом Янгом.

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