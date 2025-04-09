Во время визита в Италию королеве Камилле подарили пиццу "Маргарита" в честь 20-й годовщины ее свадьбы с королем Чарльзом. Король Чарльз выступил в итальянском парламенте.
Принц Гарри прибыл в Лондон для апелляции относительно уровня охраны. Его приезд совпал с государственным визитом короля Чарльза III и королевы Камиллы в Рим.
81-летняя королева Швеции Сильвия перенесла операцию Hallux Valgus. Из-за этого отменены все ее встречи на ближайшие недели, она будет отдыхать до Пасхи.
Видео с принцессой Шарлоттой и ее кузиной Мией Тиндолл стало вирусным в TikTok, поразив поклонников королевской семьи их крепкой дружбой. Их часто видят вместе на важных событиях.
Король Чарльз III вернется к публичным мероприятиям на этой неделе. Его госпитализировали из-за побочной реакции на лечение рака, но он чувствует себя достаточно хорошо для продолжения работы.
Король Великобритании провел некоторое время в больнице из-за побочных эффектов лечения рака. Однако уже утром 28 марта его заметили на улице Лондона.
Король Чарльз III был госпитализирован из-за побочной реакции на лечение, но врачи не видят причин для беспокойства. Несмотря на это, будущие мероприятия могут быть скорректированы для поддержания здоровья монарха.
Папа Франциск вернулся в Ватикан после пяти недель лечения пневмонии. Неизвестно, сможет ли он возглавить пасхальные богослужения или совершить визит в Турцию в мае.
Принц Уэльский посетил школу Свободы в Таллинне, чтобы поддержать украинских детей, пострадавших от войны.
Новый премьер-министр Марк Карни объявил о проведении выборов 28 апреля после отставки Трюдо. Приход к власти произошел на фоне политических вызовов и угроз со стороны США.
Дональд Трамп "охолодил" до Великой Британии после встречи короля Чарльза III с Владимиром Зеленским в Сандрингемском дворце. Бывший президент США почувствовал себя "менее особенным" из-за этой встречи.
Премьер-министр Канады не исключает участие канадских миротворцев в размещении иностранного контингента в Украине после заключения мирного соглашения с рф. Канада продолжит поддерживать Украину всеми возможными средствами.
Президент Украины провел встречу с королем Великобритании в Сандрингемском дворце. Визит состоялся на фоне дипломатического напряжения с США и саммита в Лондоне по поддержке Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Киром Стармером. В воскресенье запланирована встреча с королем Чарльзом III и другими европейскими союзниками.
Правительство Британии 24 февраля планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине и дополнительных санкциях против террористической рф.
Бывший сотрудник рассказал о намерениях Меган Маркл стать защитницей бедных, как принцесса Диана. Герцогиня не смогла адаптироваться к королевским обязанностям и правилам.
Королевская чета отправляется с официальным визитом в Италию, где отпразднует 20-ю годовщину брака. Визит будет включать аудиенцию с Папой Римским и посещение Сикстинской капеллы.
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци объявили о рождении дочери Афины Элизабет Роуз. Новорожденная заняла 11-е место в очереди на британский престол.
Принц Чарльз дал Меган Маркл прозвище "Вольфрам" из-за ее стойкого характера и непоколебимости. Это было знаком уважения и способом поприветствовать ее в королевской семье.
News Group Newspapers согласилась на мировое соглашение с принцем Гарри относительно незаконного вмешательства в его частную жизнь. Компания выплатит значительную компенсацию за слежку и взлом телефона в период 1996-2011 годов.
Принц Уильям поздравил Кейт Миддлтон с 43-летием, опубликовав трогательное послание и новую фотографию. Он отметил ее силу духа в течение последнего года, когда она боролась с раком.
Герцогиня Сассекская анонсировала собственное реалити-шоу «With Love, Meghan» на Netflix. В программе она будет делиться советами по кулинарии, садоводству и рукоделию вместе со звездными гостями.
Стивен Фрай получил рыцарское звание за благотворительную деятельность в сфере психического здоровья. Кэри Маллиган и Сара Ланкашир стали командорами Британской империи за вклад в драматическое искусство.
Британское правительство и Букингемский дворец готовят приглашение Трампу на второй государственный визит после его возможного возвращения в Белый дом. Такой визит может состояться не раньше 2026 года из-за графика короля Чарльза III.
Королевская семья посетила традиционную рождественскую службу в Сандрингеме, но без принца Эндрю. Принцесса Кейт, которая борется с раком, поразила присутствующих своим видом в элегантном зеленом пальто.
U. S. Ambassador Bridget Brink congratulated Ukrainians on Christmas and the New Year, wearing a dress with embroidery. She emphasized the importance of the partnership between the U.S. and Ukraine at this historic moment.
Букингемский дворец сообщил о положительной динамике лечения рака у короля Чарльза. В 2025 году Чарльз планирует возобновить полную программу государственных обязанностей, включая зарубежные визиты.
Принц и принцесса Уэльские опубликовали рождественскую открытку и не появятся на традиционном обеде в Букингемском дворце. Семья уже находится в Норфолке со своими детьми.
Кристофер Нолан и его жена Эмма Томас получили британский рыцарский орден. Режиссер и продюсер удостоены титулов рыцаря и дамы за вклад в кинематограф.
Сына Елизаветы II попросили не приезжать на рождественское празднование в Сандрингеме из-за скандала с китайским бизнесменом-шпионом. Принц Эндрю годами поддерживал тесные отношения с Крисом Янгом.