Трамп может стать первым президентом с двумя государственными визитами в Британию - The Telegrap

Британское правительство и Букингемский дворец готовят приглашение Трампу на второй государственный визит после его возможного возвращения в Белый дом. Такой визит может состояться не раньше 2026 года из-за графика короля Чарльза III.