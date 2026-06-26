Король Карл III не переедет в Букингемский дворец после завершения реконструкции – AP

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Король Великобритании Карл III после завершения масштабной реконструкции Букингемского дворца не переедет в королевскую резиденцию. Монарх вместе с королевой Камиллой продолжит жить в Кларенс-хаусе, тогда как дворец останется главным церемониальным и административным центром монархии, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Реконструкция Букингемского дворца продолжается уже около десяти лет и стоит 369 млн фунтов стерлингов (почти 487 млн долларов). По словам представителей королевской семьи, отказ от постоянного проживания монарха во дворце позволит расширить доступ общественности к историческому зданию.

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В то же время Карл III и королева Камилла продолжат проводить официальные мероприятия и выполнять государственные обязанности именно в Букингемском дворце.

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О решении сообщили во время презентации финансового отчета королевской семьи. Также стало известно, что Карл III стал первым британским монархом, который обнародовал сумму уплаченных налогов.

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В 2024-2025 финансовом году король заплатил 12,9 млн фунтов стерлингов налога на прибыль и прирост капитала, что больше, чем годом ранее.

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По данным AP, эти шаги являются частью попыток королевской семьи сделать свою деятельность более открытой после скандалов, связанных с принцем Эндрю и его контактами с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Букингемский дворец является официальной лондонской резиденцией британских монархов со времен королевы Виктории. Он насчитывает 775 комнат, используется для государственных приемов, торжеств и официальных мероприятий и остается одним из главных символов британской монархии.

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