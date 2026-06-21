Карл III впервые среди монархов Британии раскроет личные доходы

Король Карл III станет первым монархом Великобритании в современную эпоху, который раскроет свои личные налоговые счета. Об этом сообщает BBC, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующие данные будут обнародованы в четверг и станут "новым элементом в ежегодных королевских финансовых отчетах". По данным издания, это было личным решением Карла III.

Букингемский дворец заявляет, что этот шаг является частью модернизационных усилий для большей прозрачности и "поощрения более широкого понимания нашей подотчетности". Это также происходит после призывов к большей открытости в отношении королевских финансов после скандалов вокруг Эндрю Маунтбеттена-Виндзора - говорится в статье.

Указывается, что, согласно закону, монарх не обязан платить налоги. Это касается прибыли, наследства и прироста капитала.

"Наша цель - раскрыть все элементы королевских финансов таким образом, чтобы это еще больше повысило уровень прозрачности и доступности", - цитирует СМИ представителя Букингемского дворца.

Напомним

Принцу Гарри и его семье предложили жилье в королевской резиденции во время визита в июле, но без дополнительных мер безопасности.

Зеленский встретился с королем Чарльзом III во время визита в Британию