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Карл III впервые среди монархов Британии раскроет личные доходы

Киев • УНН

 • 1360 просмотра

Король Карл III лично решил обнародовать свои налоговые счета. Это часть модернизационных усилий для большей прозрачности королевских финансов.

Карл III впервые среди монархов Британии раскроет личные доходы

Король Карл III станет первым монархом Великобритании в современную эпоху, который раскроет свои личные налоговые счета. Об этом сообщает BBC, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующие данные будут обнародованы в четверг и станут "новым элементом в ежегодных королевских финансовых отчетах". По данным издания, это было личным решением Карла III.

Букингемский дворец заявляет, что этот шаг является частью модернизационных усилий для большей прозрачности и "поощрения более широкого понимания нашей подотчетности". Это также происходит после призывов к большей открытости в отношении королевских финансов после скандалов вокруг Эндрю Маунтбеттена-Виндзора

- говорится в статье.

Указывается, что, согласно закону, монарх не обязан платить налоги. Это касается прибыли, наследства и прироста капитала.

"Наша цель - раскрыть все элементы королевских финансов таким образом, чтобы это еще больше повысило уровень прозрачности и доступности", - цитирует СМИ представителя Букингемского дворца.

Напомним

Принцу Гарри и его семье предложили жилье в королевской резиденции во время визита в июле, но без дополнительных мер безопасности.

Зеленский встретился с королем Чарльзом III во время визита в Британию08.06.26, 19:48 • 7866 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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