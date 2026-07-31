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Трамп отказался от обещания разрешить Украине производить перехватчики Patriot - СМИ

Киев • УНН

 • 19087 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не соглашались на лицензию для Украины на производство Patriot. Он выразил обеспокоенность по поводу передачи технологий, которые могут обернуться против США.

Трамп отказался от обещания разрешить Украине производить перехватчики Patriot - СМИ

Президент США Дональд Трамп отказался от своего обещания предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot, отметив, что США "на это не соглашались", передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Отвечая на вопрос о своем предыдущем обещании предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot для противодействия российским ракетам, Трамп сказал: "Мы на это не соглашались".

"Мы обсуждаем это. Но отдать такие технологии непросто", — сказал Трамп на заседании кабинета министров в пятницу.

"Я не думаю, что это когда-нибудь случится, но, знаете, есть люди, которым, если вы дадите им эти технологии, они однажды могут обернуться против вас", - добавил Трамп. "Посмотрите на войну, такое случалось несколько раз за эти годы, правда? Поэтому мы должны быть очень осторожны".

Трамп усомнился в предоставлении Украине лицензии на производство ракет для Patriot - FT31.07.26, 04:39 • 18219 просмотров

Издание отмечает, что такой ответ Трампа контрастировал с предыдущими заявлениями, сделанными на полях саммита НАТО в этом месяце, где президент США сказал: "Мы дадим им право создавать "Патриоты"".

Трамп заявил, что обсуждал эту тему с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время их встречи в Вашингтоне во вторник. Зеленский также встречался с сенаторами, чтобы обосновать необходимость этих перехватчиков для Украины.

Зеленский обсудил с Венсом перехватчики для Patriot и последствия российской войны для мировых рынков31.07.26, 18:51 • 4138 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила положительное решение по лицензии на производство Patriot после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Антонина Туманова

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