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The Economist

Зеленский обсудил с Венсом перехватчики для Patriot и последствия российской войны для мировых рынков

Киев • УНН

 • 4138 просмотра

Президент Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Венсом. Основным приоритетом стали перехватчики для Patriot и влияние российской войны на мировые рынки.

Зеленский обсудил с Венсом перехватчики для Patriot и последствия российской войны для мировых рынков

Президент Украины Владимир Зеленский получил хороший телефонный звонок от вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса. Обсудили основной приоритет - перехватчики для "патриотов" против баллистики, а также последствия российской войны для мировых рынков, передает УНН.

Получил хороший телефонный звонок от вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса. Обсудили результаты нашей недавней встречи с Президентом Трампом в Вашингтоне – позитивной и продуктивной. Российские воздушные удары по нашей стране не прекращаются, и ПВО – а именно перехватчики для "патриотов" против баллистики – остается основным приоритетом 

- сообщил Президент.

Также Зеленский обсудил с Венсом последствия российской войны для мировых рынков.

Договорились, что наши команды будут на связи и проработают все, что сегодня обсудили. Благодарю Соединенные Штаты за поддержку Украины и наших людей 

- резюмировал Глава государства.

Виткоффа и Кушнера ожидают в Киеве во второй половине августа - журналист30.07.26, 20:07 • 3696 просмотров

Антонина Туманова

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