Зеленский обсудил с Венсом перехватчики для Patriot и последствия российской войны для мировых рынков

Президент Украины Владимир Зеленский получил хороший телефонный звонок от вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса. Обсудили основной приоритет - перехватчики для "патриотов" против баллистики, а также последствия российской войны для мировых рынков, передает УНН.

Получил хороший телефонный звонок от вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса. Обсудили результаты нашей недавней встречи с Президентом Трампом в Вашингтоне – позитивной и продуктивной. Российские воздушные удары по нашей стране не прекращаются, и ПВО – а именно перехватчики для "патриотов" против баллистики – остается основным приоритетом - сообщил Президент.

Также Зеленский обсудил с Венсом последствия российской войны для мировых рынков.

Договорились, что наши команды будут на связи и проработают все, что сегодня обсудили. Благодарю Соединенные Штаты за поддержку Украины и наших людей - резюмировал Глава государства.

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