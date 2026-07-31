Зеленский обсудил с Венсом перехватчики для Patriot и последствия российской войны для мировых рынков
Киев • УНН
Президент Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Венсом. Основным приоритетом стали перехватчики для Patriot и влияние российской войны на мировые рынки.
Президент Украины Владимир Зеленский получил хороший телефонный звонок от вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса. Обсудили основной приоритет - перехватчики для "патриотов" против баллистики, а также последствия российской войны для мировых рынков, передает УНН.
Получил хороший телефонный звонок от вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса. Обсудили результаты нашей недавней встречи с Президентом Трампом в Вашингтоне – позитивной и продуктивной. Российские воздушные удары по нашей стране не прекращаются, и ПВО – а именно перехватчики для "патриотов" против баллистики – остается основным приоритетом
Также Зеленский обсудил с Венсом последствия российской войны для мировых рынков.
Договорились, что наши команды будут на связи и проработают все, что сегодня обсудили. Благодарю Соединенные Штаты за поддержку Украины и наших людей
Виткоффа и Кушнера ожидают в Киеве во второй половине августа - журналист30.07.26, 20:07 • 3696 просмотров