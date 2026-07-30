Виткоффа и Кушнера ожидают в Киеве во второй половине августа - журналист

Спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера ожидают в Киеве во второй половине августа. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алекс Рауфоглу со ссылкой на два источника, знакомых с планами визита, передает УНН.

Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера ожидают в Киеве во второй половине августа на мероприятия по случаю 35-летия Независимости Украины - сообщил журналист.

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Напомним

Как сообщила американская консервативная активистка и блогерка Лора Лумер, специальные представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Киев в ближайшие две недели, дата и время скоро будут определены.

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