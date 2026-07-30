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Виткоффа и Кушнера ожидают в Киеве во второй половине августа - журналист

Киев • УНН

 • 3696 просмотра

Спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера ожидают в Киеве во второй половине августа. Визит приурочен к мероприятиям по случаю 35-летия Независимости Украины.

Виткоффа и Кушнера ожидают в Киеве во второй половине августа - журналист

Спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера ожидают в Киеве во второй половине августа. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алекс Рауфоглу со ссылкой на два источника, знакомых с планами визита, передает УНН.

Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера ожидают в Киеве во второй половине августа на мероприятия по случаю 35-летия Независимости Украины 

- сообщил журналист.

Виткофф и Кушнер впервые договорились посетить Киев в рамках усилий по прекращению войны - СМИ29.07.26, 19:12 • 11281 просмотр

Напомним

Как сообщила американская консервативная активистка и блогерка Лора Лумер, специальные представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Киев в ближайшие две недели, дата и время скоро будут определены. 

Украина после "практической" встречи Трампа и Зеленского ожидает визита спецпосланников Уиткоффа и Кушнера - СМИ28.07.26, 20:54 • 14274 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Радио Свобода
Стив Уиткофф
Вашингтон
Дональд Трамп
Украина
Киев