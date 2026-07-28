Украина после "практической" встречи Трампа и Зеленского ожидает визита спецпосланников Уиткоффа и Кушнера - СМИ
Киев • УНН
Встреча президентов США и Украины была очень практичной, обсуждали возобновление дипломатических усилий. Украина ожидает визита специальных посланников Трампа в Киев как жест поддержки.
Встреча президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского была "очень практичной". Теперь Украина ожидает визита специальных посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев как жест поддержки. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник, передает УНН.
Детали
Встреча, как сообщается, была "очень практичной", и лидеры обсудили "возобновление дипломатических усилий", заявил высокопоставленный чиновник.
Источник указал, что теперь Украина ожидает визита специальных посланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев как жест поддержки.
Лидеры также обсудили выполнение решения Трампа о предоставлении Украине лицензии на производство ракет Patriot, сообщила пресс-служба Зеленского.
Они также сосредоточились на дипломатии и важности "активизации" дипломатического процесса.
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Напомним
Как сообщал УНН, в Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая длилась час.