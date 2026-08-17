Зеленский назначил Науменко первым заместителем секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Науменко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Игорь Клименко, передает УНН.

Хорошо знаю Сергея по совместной работе в системе МВД. Профессиональный офицер с боевым опытом, который умеет брать на себя ответственность и работать на результат - сообщил Клименко.

По его словам, впереди много совместных задач. В первую очередь это — усиление координации в секторе безопасности и обороны, развитие технологических возможностей и работа над решениями, которые сегодня необходимы государству.

В ближайшее время состоится заседание СНБО по ситуации на дорогах, готовится ужесточение ответственности для водителей — Зеленский