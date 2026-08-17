Зеленський призначив Науменка першим заступником секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Науменка Першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко, передає УНН.

Добре знаю Сергія по спільній роботі в системі МВС. Професійний офіцер із бойовим досвідом, який вміє брати на себе відповідальність і працювати на результат - повідомив Клименко.

За його словами, попереду багато спільних завдань. Першочергово це – посилення координації у секторі безпеки й оборони, розвиток технологічних спроможностей та робота над рішеннями, яких сьогодні потребує держава.

Найближчим часом відбудеться РНБО по ситуації на дорогах, готується посилення відповідальності для водіїв - Зеленський