У низці міст росії та на окупованих територіях повідомляють про вибухи й атаку дронів – "АТЕШ"

Фото ілюстративне

Увечері 26 вересня та в ніч проти 27 вересня у низці регіонів росії, а також на тимчасово окупованих територіях України повідомляли про вибухи, роботу ППО та польоти безпілотників. Про це заявляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

За даними агентів руху, серію гучних вибухів і пуски ППО спостерігали в адлері та сочі. Про два вибухи також повідомлялося в районі Таганрога, а в ростові-на-дону та станиці архангельській краснодарського краю нібито активно працювала протиповітряна оборона.

У білокалитвинському районі ростовської області агенти "АТЕШ" повідомляли про проліт безпілотників.

Про вибухи повідомляють у краснодарі, Донецьку та Луганську

Уже після опівночі "АТЕШ" заявив про роботу ППО в Кіровському районі тимчасово окупованого Донецька.

Близько 1:42 агенти руху повідомили про кілька потужних вибухів поблизу аеропорту краснодара. Ще за 10 хвилин з'явилося повідомлення про вибухи в тимчасово окупованому Луганську та "рій БпЛА" над містом.

Наразі інформація про можливі влучання, руйнування або постраждалих відсутня. Незалежного підтвердження всіх повідомлень "АТЕШ" також немає.

Україна вперше застосувала бойових роботів проти російської армії на Донбасі