Зенітна установка Gepard

Пентагон замовив у Boeing 17 літаків на 3,4 мільярда доларів для двох союзників

Пентагон підписав контракт з компанією Boeing на суму 3,4 мільярда доларів США на закупівлю і поставку 17 морських літаків P-8A до Канади і Німеччини до березня 2028 року.