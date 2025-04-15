Зенітна установка Gepard

Президент Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, обговоривши допомогу та євроінтеграцію. Німеччина надалі підтримуватиме Україну.
Уряд Німеччини оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли установки Gepard, ракети для IRIS-T, боєприпаси та броньовані машини MRAP.
Міноборони України замовило 180 тисяч 35-мм снарядів HEI-T для зенітних танків Gepard. Замовлення профінансує Німеччина, а виробництво здійснюватиметься на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі.
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає установки Patriot, танки Leopard та інше озброєння. До пакету також увійшли безпілотники, бронеавтомобілі MRAP та різноманітні боєприпаси.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив доставку шостої системи IRIS-T SLM в Україну. Також продовжуються поставки Gepard SPAAG разом з боєприпасами, виробництво яких відновлено.
Зеленський повідомив про очікування нових систем ППО від партнерів у грудні та січні. Німеччина передасть шосту систему IRIS-T, а також пускові установки Patriot та Gepard.
Олаф Шольц оголосив про надання Україні екстреної зимової допомоги для ремонту пошкоджень та відновлення теплопостачання. Також Німеччина передасть системи IRIS-T, Patriot та Gepard у грудні.
Німеччина передасть Україні шосту систему IRIS-T та пускові установки Patriot і Gepard у грудні. У 2025 році планується постачання систем ППО, гаубиць, дронів та шести вертольотів Sea King.
Німеччина з партнерами надасть Україні пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро до кінця року. Він включатиме системи ППО, гаубиці, САУ, броньовані автомобілі, дрони, радари та боєприпаси.
ФРН надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає танки Leopard, установки Gepard та дрони. Пакет також містить броньовані авто, артилерійські боєприпаси та інше обладнання.
Генерал-майор Бундесверу повідомив про плани передачі Україні комплексів IRIS-T, САУ PzH-2000 і Zuzana 2, танків Leopard 1A5 та іншого озброєння до кінця 2024 року. Також Німеччина надасть стрілецьку зброю, боєприпаси та медичну допомогу.
Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги, що включає танки Leopard 1 A5, снаряди для ЗРК Gepard, дрони та інше обладнання. Пакет містить техніку та спорядження для посилення обороноздатності України.
США та країни-союзники нададуть Україні п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони, додаткові батареї Patriot, компоненти Patriot, систему SAMP-T.
Німеччина передала Україні третю систему протиповітряної оборони Patriot, боєприпаси, безпілотники, автомобілі, катери та іншу військову допомогу, згідно з оновленим списком Бундестагу.
Німеччина розглядає можливість передачі Україні ще однієї зенітно-ракетної батареї Patriot на додаток до трьох, які вона вже надала або пообіцяла, для посилення протиповітряної оборони України на тлі посилених російських ракетних ударів.
Ініціатива Німеччини щодо надання Україні систем протиповітряної оборони, включаючи заклик до союзників надати зенітні та протиракетні батареї Patriot, не отримала значної підтримки з боку країн-партнерів через високу вартість і небажання розлучатися з вкрай необхідними системами.
Поставки систем протиповітряної оборони IRIS-t, Skynex, Gepard з Німеччини в Україну тривають, і Німеччина працює з іншими країнами над тим, щоб вони також передали свої системи протиповітряної оборони Україні.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус звернувся до Швейцарії з проханням передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, але результат неясний, оскільки Швейцарія зберігає нейтралітет і не передає зброю воюючим країнам.
Обрали бетон замість газових електростанцій та Patriot, пише Фокус.
Україна має право на самооборону, включаючи нанесення ударів по легітимних військових цілях за межами країни, таких як російські літаки, які обстрілювали українські міста, як заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Пентагон підписав контракт з компанією Boeing на суму 3,4 мільярда доларів США на закупівлю і поставку 17 морських літаків P-8A до Канади і Німеччини до березня 2028 року.
Україна очікує отримати у наступних пакетах військової допомоги авіацію та далекобійне озброєння з радіусом у понад 300 кілометрів.