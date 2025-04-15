Зенітна установка Gepard

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 16600 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 18302 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 14270 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 35800 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 165390 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141621 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 144288 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136684 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136904 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196858 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 16665 перегляди

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Зеленський зустрівся з Бербок: Німеччина продовжить підтримку України

Президент Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, обговоривши допомогу та євроінтеграцію. Німеччина надалі підтримуватиме Україну.

Політика • 1 квітня, 20:06 • 10072 перегляди

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Уряд Німеччини оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли установки Gepard, ракети для IRIS-T, боєприпаси та броньовані машини MRAP.

Війна • 17 березня, 12:14 • 161746 перегляди

Україна замовила в Rheinmetall 180 тисяч снарядів для Gepard

Міноборони України замовило 180 тисяч 35-мм снарядів HEI-T для зенітних танків Gepard. Замовлення профінансує Німеччина, а виробництво здійснюватиметься на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі.

Війна • 6 січня, 11:05 • 27549 перегляди

Установки Patriot та танки Leopard: Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає установки Patriot, танки Leopard та інше озброєння. До пакету також увійшли безпілотники, бронеавтомобілі MRAP та різноманітні боєприпаси.

Війна • 23 грудня, 13:33 • 19932 перегляди

Німеччина передала Україні шосту систему IRIS-T

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив доставку шостої системи IRIS-T SLM в Україну. Також продовжуються поставки Gepard SPAAG разом з боєприпасами, виробництво яких відновлено.

Війна • 20 грудня, 09:46 • 23687 перегляди

Очікуємо у грудні системи ППО від кількох партнерів - Зеленський

Зеленський повідомив про очікування нових систем ППО від партнерів у грудні та січні. Німеччина передасть шосту систему IRIS-T, а також пускові установки Patriot та Gepard.

Війна • 3 грудня, 18:14 • 22188 перегляди

Німеччина надала Україні екстрену зимову допомогу

Олаф Шольц оголосив про надання Україні екстреної зимової допомоги для ремонту пошкоджень та відновлення теплопостачання. Також Німеччина передасть системи IRIS-T, Patriot та Gepard у грудні.

Війна • 2 грудня, 15:43 • 44614 перегляди

Шольц підтвердив, що в грудні Німеччина надасть Україні IRIS-T

Німеччина передасть Україні шосту систему IRIS-T та пускові установки Patriot і Gepard у грудні. У 2025 році планується постачання систем ППО, гаубиць, дронів та шести вертольотів Sea King.

Війна • 2 грудня, 15:03 • 18773 перегляди

Німеччина за підтримки партнерів надасть Україні пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро до кінця року - Шольц

Німеччина з партнерами надасть Україні пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро до кінця року. Він включатиме системи ППО, гаубиці, САУ, броньовані автомобілі, дрони, радари та боєприпаси.

Війна • 11 жовтня, 13:03 • 14265 перегляди

Танки Leopard, установки Gepard та дрони: ФРН передала новий пакет військової допомоги Україні

ФРН надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає танки Leopard, установки Gepard та дрони. Пакет також містить броньовані авто, артилерійські боєприпаси та інше обладнання.

Війна • 19 вересня, 11:57 • 17038 перегляди

Системи ППО, танки та артилерія: яку допомогу ФРН планує передати Україні

Генерал-майор Бундесверу повідомив про плани передачі Україні комплексів IRIS-T, САУ PzH-2000 і Zuzana 2, танків Leopard 1A5 та іншого озброєння до кінця 2024 року. Також Німеччина надасть стрілецьку зброю, боєприпаси та медичну допомогу.

Війна • 15 серпня, 14:24 • 35724 перегляди

Танки, дрони та боєприпаси: Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні

Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги, що включає танки Leopard 1 A5, снаряди для ЗРК Gepard, дрони та інше обладнання. Пакет містить техніку та спорядження для посилення обороноздатності України.

Війна • 29 липня, 16:13 • 33279 перегляди

США та союзники нададуть Україні 5 стратегічних систем протиповітряної оборони

США та країни-союзники нададуть Україні п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони, додаткові батареї Patriot, компоненти Patriot, систему SAMP-T.

Війна • 9 липня, 22:27 • 79847 перегляди

Боєприпаси, дрони та ЗРК Patriot: Німеччина оновила перелік військової допомоги Україні

Німеччина передала Україні третю систему протиповітряної оборони Patriot, боєприпаси, безпілотники, автомобілі, катери та іншу військову допомогу, згідно з оновленим списком Бундестагу.

Війна • 8 липня, 17:17 • 57798 перегляди

Bloomberg: Німеччина розглядає можливість передачі Україні ще однієї батареї Patriot

Німеччина розглядає можливість передачі Україні ще однієї зенітно-ракетної батареї Patriot на додаток до трьох, які вона вже надала або пообіцяла, для посилення протиповітряної оборони України на тлі посилених російських ракетних ударів.

Війна • 7 червня, 16:36 • 35471 перегляди

Ініціатива Німеччини щодо посилення протиповітряної оборони України зазнає краху - Politico

Ініціатива Німеччини щодо надання Україні систем протиповітряної оборони, включаючи заклик до союзників надати зенітні та протиракетні батареї Patriot, не отримала значної підтримки з боку країн-партнерів через високу вартість і небажання розлучатися з вкрай необхідними системами.

Війна • 23 травня, 07:46 • 46594 перегляди

Продовжуються постачання від Німеччини систем IRIS-T, Skynex, Gepard – Кулеба

Поставки систем протиповітряної оборони IRIS-t, Skynex, Gepard з Німеччини в Україну тривають, і Німеччина працює з іншими країнами над тим, щоб вони також передали свої системи протиповітряної оборони Україні.

Війна • 21 травня, 13:52 • 25280 перегляди

Голова Міноборони Німеччини попросив Швейцарію передати Україні Patriot - ЗМІ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус звернувся до Швейцарії з проханням передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, але результат неясний, оскільки Швейцарія зберігає нейтралітет і не передає зброю воюючим країнам.

Війна • 8 травня, 13:53 • 17785 перегляди

Обрали бетон замість газових електростанцій та Patriot - Фокус

Обрали бетон замість газових електростанцій та Patriot, пише Фокус.

Економіка • 22 квітня, 12:00 • 77302 перегляди

Столтенберг: Україна має право на самозахист, включаючи удари по законних військових цілях за межами країни

Україна має право на самооборону, включаючи нанесення ударів по легітимних військових цілях за межами країни, таких як російські літаки, які обстрілювали українські міста, як заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Війна • 19 квітня, 15:45 • 23356 перегляди

Пентагон замовив у Boeing 17 літаків на 3,4 мільярда доларів для двох союзників

Пентагон підписав контракт з компанією Boeing на суму 3,4 мільярда доларів США на закупівлю і поставку 17 морських літаків P-8A до Канади і Німеччини до березня 2028 року.

Новини Світу • 1 березня, 09:18 • 27933 перегляди

Україна очікує отримати винищувачі F-16 та ракети дальністю до 500 км - Наєв

Україна очікує отримати у наступних пакетах військової допомоги авіацію та далекобійне озброєння з радіусом у понад 300 кілометрів.

Війна • 5 лютого, 11:50 • 37294 перегляди