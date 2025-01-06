Україна замовила в Rheinmetall 180 тисяч снарядів для Gepard
Київ • УНН
Міноборони України замовило 180 тисяч 35-мм снарядів HEI-T для зенітних танків Gepard. Замовлення профінансує Німеччина, а виробництво здійснюватиметься на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі.
Міністерство оборони України замовило компанію Rheinmetall додаткові 35-мм боєприпаси для зенітного танка Gepard.
Про це повідомляє Rheinmetall, пише УНН.
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Повідомляється, нове замовлення, що зафіксували у грудні 2024 року, включає 180 000 патронів HEI-T (фугасно-запалювальні з трасуючими). А вартість його становить двозначне число мільйонів євро та фінансується Німеччиною.У лютому 2023 року Україна зробила замовлення у компанії Rheinmetall на поставку 300 тис. боєприпасів Gepard.
Замовлені боєприпаси можна використовувати для ефективної боротьби з різними цілями в повітрі, наприклад, безпілотниками. Його виробляють на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі, Нижня Саксонія. У зв’язку з підвищеним попитом на 35-міліметрові боєприпаси, навесні 2023 року в дуже стислі терміни з великими зусиллями було відновлено виробничу лінію
Що важливо, наразі Німеччина передала до України 55 зенітних танків Gepard, які були виведені з озброєння Бундесверу.
Компанія Rheinmetall також постачає Україні ППО, такі як Skynex із програмованими боєприпасами AHEAD.
Нагадаємо
Раніше УНН вже писав, Міноборони України підписало контракт з Rheinmetall на постачання модулів заряджання 155-мм артилерійських снарядів. Поставка десятків тисяч зарядів запланована на січень 2025 року.