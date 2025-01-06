Украина заказала у Rheinmetall 180 тысяч снарядов для Gepard

Министерство обороны Украины заказало компании Rheinmetall дополнительные 35-мм боеприпасы для зенитного танка Gepard.

Об этом сообщает Rheinmetall, пишет УНН.

Детали

Сообщается, новый заказ, который зафиксировали в декабре 2024 года, включает 180 000 патронов HEI-T (фугасно-зажигательные с трассирующими). А стоимость его составляет двузначное число миллионов евро и финансируется Германией. В феврале 2023 года Украина сделала заказ у компании Rheinmetall на поставку 300 тыс. боеприпасов Gepard.

Заказанные боеприпасы можно использовать для эффективной борьбы с различными целями в воздухе, например, беспилотниками. Его производят на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе, Нижняя Саксония. В связи с повышенным спросом на 35-миллиметровые боеприпасы, весной 2023 года в очень сжатые сроки с большими усилиями была восстановлена производственная линия - говорится в сообщении.

Что важно, сейчас Германия передала в Украину 55 зенитных танков Gepard, которые были выведены с вооружения Бундесвера.

Компания Rheinmetall также поставляет Украине ПВО, такие как Skynex с программируемыми боеприпасами AHEAD.

Напомним

Ранее УНН уже писал, Минобороны Украины подписало контракт с Rheinmetall на поставку модулей заряжания 155-мм артиллерийских снарядов. Поставка десятков тысяч зарядов запланирована на январь 2025 года.