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Украина заказала у Rheinmetall 180 тысяч снарядов для Gepard

Украина заказала у Rheinmetall 180 тысяч снарядов для Gepard

Киев  •  УНН

 • 10048 просмотра

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Минобороны Украины заказало 180 тысяч 35-мм снарядов HEI-T для зенитных танков Gepard. Заказ профинансирует Германия, а производство будет осуществляться на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе.

Министерство обороны Украины заказало компании Rheinmetall дополнительные 35-мм боеприпасы для зенитного танка Gepard.

Об этом сообщает Rheinmetall, пишет УНН.

Детали

Сообщается, новый заказ, который зафиксировали в декабре 2024 года, включает 180 000 патронов HEI-T (фугасно-зажигательные с трассирующими). А стоимость его составляет двузначное число миллионов евро и финансируется Германией. В феврале 2023 года Украина сделала заказ у компании Rheinmetall на поставку 300 тыс. боеприпасов Gepard.  

Заказанные боеприпасы можно использовать для эффективной борьбы с различными целями в воздухе, например, беспилотниками. Его производят на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе, Нижняя Саксония. В связи с повышенным спросом на 35-миллиметровые боеприпасы, весной 2023 года в очень сжатые сроки с большими усилиями была восстановлена производственная линия

- говорится в сообщении.

Что важно, сейчас Германия передала в Украину 55 зенитных танков Gepard, которые были выведены с вооружения Бундесвера. 

Компания Rheinmetall также поставляет Украине ПВО, такие как Skynex с программируемыми боеприпасами AHEAD. 

Напомним 

Ранее УНН уже писал, Минобороны Украины подписало контракт с Rheinmetall на поставку модулей заряжания 155-мм артиллерийских снарядов. Поставка десятков тысяч зарядов запланирована на январь 2025 года.

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаЭкономика
flakpanzer-gepardFlakpanzer Gepard
bundesverБундесвер
reinmetallРейнметалл
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