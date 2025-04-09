Flakpanzer Gepard

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29094 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 43654 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 49245 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55525 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67730 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56746 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55931 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119855 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81883 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226406 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87914 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20778 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17648 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16451 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 18042 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88001 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119859 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226409 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403418 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395821 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 11056 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16506 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17708 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20838 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75205 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Продукты

Flakpanzer Gepard

Новости по теме

Зеленский встретился с Бербок: Германия продолжит поддержку Украины

Президент Зеленский встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, обсудив помощь и евроинтеграцию. Германия в дальнейшем будет поддерживать Украину.

политика • 1 апреля, 20:06 • 9621 просмотра

Установки, ракеты и боеприпасы: Германия обновила список помощи, которую передала Украине

Правительство Германии обновило список военной помощи Украине. В него вошли установки Gepard, ракеты для IRIS-T, боеприпасы и бронированные машины MRAP.

Война • 17 марта, 12:14 • 161360 просмотра

Украина заказала у Rheinmetall 180 тысяч снарядов для Gepard

Минобороны Украины заказало 180 тысяч 35-мм снарядов HEI-T для зенитных танков Gepard. Заказ профинансирует Германия, а производство будет осуществляться на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе.

Война • 6 января, 11:05 • 27547 просмотра

Установки Patriot и танки Leopard: Германия передала Украине новую партию военной помощи

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, который включает в себя установки Patriot, танки Leopard и другое вооружение. В пакет также вошли беспилотники, бронеавтомобили MRAP и различные боеприпасы.

Война • 23 декабря, 13:33 • 19825 просмотра

Германия передала Украине шестую систему IRIS-T

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил доставку шестой системы IRIS-T SLM в Украину. Также продолжаются поставки Gepard SPAAG вместе с боеприпасами, производство которых восстановлено.

Война • 20 декабря, 09:46 • 23685 просмотра

Ожидаем в декабре системы ПВО от нескольких партнеров - Зеленский

Зеленский сообщил об ожиданиях новых систем ПВО от партнеров в декабре и январе. Германия передаст шестую систему IRIS-T, а также пусковые установки Patriot и Gepard.

Война • 3 декабря, 18:14 • 22187 просмотра

Германия предоставила Украине экстренную зимнюю помощь

Олаф Шольц объявил о предоставлении Украине экстренной зимней помощи для ремонта повреждений и восстановления теплоснабжения. Германия также передаст системы IRIS-T, Patriot и Gepard в декабре.

Война • 2 декабря, 15:43 • 44614 просмотра

Шольц подтвердил, что в декабре Германия предоставит Украине IRIS-T

Германия передаст Украине шестую систему IRIS-T и пусковые установки Patriot и Gepard в декабре. В 2025 году планируется поставка систем ПВО, гаубиц, дронов и шести вертолетов Sea King.

Война • 2 декабря, 15:03 • 18772 просмотра

Германия при поддержке партнеров предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро до конца года - Шольц

Германия с партнерами предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро до конца года. Он будет включать системы ПВО, гаубицы, САУ, бронированные автомобили, дроны, радары и боеприпасы.

Война • 11 октября, 13:03 • 14263 просмотра

Танки Leopard, установки Gepard и дроны: ФРГ передала новый пакет военной помощи Украине

ФРГ предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий танки Leopard, установки Gepard и дроны. Пакет также содержит бронированные авто, артиллерийские боеприпасы и другое оборудование.

Война • 19 сентября, 11:57 • 17036 просмотра

Системы ПВО, танки и артиллерия: какую помощь ФРГ планирует передать Украине

Генерал-майор Бундесвера сообщил о планах передачи Украине комплексов IRIS-T, САУ PzH-2000 и Zuzana 2, танков Leopard 1A5 и другого вооружения до конца 2024 года. Также Германия предоставит стрелковое оружие, боеприпасы и медицинскую помощь.

Война • 15 августа, 14:24 • 35723 просмотра

Танки, дроны и боеприпасы: Германия объявила новый пакет военной помощи Украине

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающий танки Leopard 1 A5, снаряды для ЗРК Gepard, дроны и другое оборудование. Пакет содержит технику и снаряжение для усиления обороноспособности Украины.

Война • 29 июля, 16:13 • 33278 просмотра

США и союзники предоставят Украине 5 стратегических систем противовоздушной обороны

США и страны-союзники предоставят Украине пять стратегических систем противовоздушной обороны, дополнительные батареи Patriot, компоненты Patriot, систему SAMP-T.

Война • 9 июля, 22:27 • 79847 просмотра

Боеприпасы, дроны и ЗРК Patriot: Германия обновила перечень военной помощи Украине

Германия передала Украине третью систему противовоздушной обороны Patriot, боеприпасы, беспилотники, автомобили, катера и другую военную помощь, согласно обновленному списку Бундестага.

Война • 8 июля, 17:17 • 57798 просмотра

Bloomberg: Германия рассматривает возможность передачи Украине еще одной батареи Patriot

Германия рассматривает возможность передачи Украине еще одной зенитно-ракетной батареи Patriot в дополнение к трем, которые она уже предоставила или пообещала, для усиления противовоздушной обороны Украины на фоне усиленных российских ракетных ударов.

Война • 7 июня, 16:36 • 35471 просмотра

Инициатива Германии по усилению противовоздушной обороны Украины терпит крах - Politico

Инициатива Германии по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны, включая призыв к союзникам предоставить зенитные и противоракетные батареи Patriot, не получила значительной поддержки со стороны стран-партнеров из-за высокой стоимости и нежелания расставаться с крайне необходимыми системами.

Война • 23 мая, 07:46 • 46594 просмотра

Продовжуються постачання від Німеччини систем IRIS-T, Skynex, Gepard-Кулеба

Поставки систем противовоздушной обороны IRIS-t, Skynex, Gepard из Германии в Украину продолжаются, и Германия работает с другими странами над тем, чтобы они также передали свои системы противовоздушной обороны Украине.

Война • 21 мая, 13:52 • 25280 просмотра

Глава Минобороны Германии попросил Швейцарию передать Украине Patriot - СМИ

Министр обороны Германии Борис Писториус обратился к Швейцарии с просьбой передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, но результат неясен, поскольку Швейцария сохраняет нейтралитет и не передает оружие воюющим странам.

Война • 8 мая, 13:53 • 17785 просмотра

Выбрали бетон вместо газовых электростанций и Patriot - Фокус

Выбрали бетон вместо газовых электростанций и Patriot, пишет Фокус.

Экономика • 22 апреля, 12:00 • 77302 просмотра

Столтенберг: Украина имеет право на самозащиту, включая удары по законным военным целям за пределами страны

Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по легитимным военным целям за пределами страны, таких как российские самолеты, которые обстреливали украинские города, как заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Война • 19 апреля, 15:45 • 23356 просмотра

Пентагон заказал у Boeing 17 самолетов на 3,4 миллиарда долларов для двух союзников

Пентагон подписал контракт с компанией Boeing на сумму 3,4 миллиарда долларов США на закупку и поставку 17 морских самолетов P-8A в Канаду и Германию до марта 2028 года.

Новости Мира • 1 марта, 09:18 • 27931 просмотра

Украина ожидает получить истребители F-16 и ракеты дальностью до 500 км - Наев

Украина ожидает получить в следующих пакетах военной помощи авиацию и дальнобойное вооружение с радиусом более 300 километров.

Война • 5 февраля, 11:50 • 37291 просмотра