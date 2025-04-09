Flakpanzer Gepard

Президент Зеленский встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, обсудив помощь и евроинтеграцию. Германия в дальнейшем будет поддерживать Украину.
Правительство Германии обновило список военной помощи Украине. В него вошли установки Gepard, ракеты для IRIS-T, боеприпасы и бронированные машины MRAP.
Минобороны Украины заказало 180 тысяч 35-мм снарядов HEI-T для зенитных танков Gepard. Заказ профинансирует Германия, а производство будет осуществляться на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе.
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, который включает в себя установки Patriot, танки Leopard и другое вооружение. В пакет также вошли беспилотники, бронеавтомобили MRAP и различные боеприпасы.
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил доставку шестой системы IRIS-T SLM в Украину. Также продолжаются поставки Gepard SPAAG вместе с боеприпасами, производство которых восстановлено.
Зеленский сообщил об ожиданиях новых систем ПВО от партнеров в декабре и январе. Германия передаст шестую систему IRIS-T, а также пусковые установки Patriot и Gepard.
Олаф Шольц объявил о предоставлении Украине экстренной зимней помощи для ремонта повреждений и восстановления теплоснабжения. Германия также передаст системы IRIS-T, Patriot и Gepard в декабре.
Германия передаст Украине шестую систему IRIS-T и пусковые установки Patriot и Gepard в декабре. В 2025 году планируется поставка систем ПВО, гаубиц, дронов и шести вертолетов Sea King.
Германия с партнерами предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро до конца года. Он будет включать системы ПВО, гаубицы, САУ, бронированные автомобили, дроны, радары и боеприпасы.
ФРГ предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий танки Leopard, установки Gepard и дроны. Пакет также содержит бронированные авто, артиллерийские боеприпасы и другое оборудование.
Генерал-майор Бундесвера сообщил о планах передачи Украине комплексов IRIS-T, САУ PzH-2000 и Zuzana 2, танков Leopard 1A5 и другого вооружения до конца 2024 года. Также Германия предоставит стрелковое оружие, боеприпасы и медицинскую помощь.
Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающий танки Leopard 1 A5, снаряды для ЗРК Gepard, дроны и другое оборудование. Пакет содержит технику и снаряжение для усиления обороноспособности Украины.
США и страны-союзники предоставят Украине пять стратегических систем противовоздушной обороны, дополнительные батареи Patriot, компоненты Patriot, систему SAMP-T.
Германия передала Украине третью систему противовоздушной обороны Patriot, боеприпасы, беспилотники, автомобили, катера и другую военную помощь, согласно обновленному списку Бундестага.
Германия рассматривает возможность передачи Украине еще одной зенитно-ракетной батареи Patriot в дополнение к трем, которые она уже предоставила или пообещала, для усиления противовоздушной обороны Украины на фоне усиленных российских ракетных ударов.
Инициатива Германии по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны, включая призыв к союзникам предоставить зенитные и противоракетные батареи Patriot, не получила значительной поддержки со стороны стран-партнеров из-за высокой стоимости и нежелания расставаться с крайне необходимыми системами.
Поставки систем противовоздушной обороны IRIS-t, Skynex, Gepard из Германии в Украину продолжаются, и Германия работает с другими странами над тем, чтобы они также передали свои системы противовоздушной обороны Украине.
Министр обороны Германии Борис Писториус обратился к Швейцарии с просьбой передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, но результат неясен, поскольку Швейцария сохраняет нейтралитет и не передает оружие воюющим странам.
Выбрали бетон вместо газовых электростанций и Patriot, пишет Фокус.
Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по легитимным военным целям за пределами страны, таких как российские самолеты, которые обстреливали украинские города, как заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Пентагон подписал контракт с компанией Boeing на сумму 3,4 миллиарда долларов США на закупку и поставку 17 морских самолетов P-8A в Канаду и Германию до марта 2028 года.
Украина ожидает получить в следующих пакетах военной помощи авиацию и дальнобойное вооружение с радиусом более 300 километров.