Продовжуються постачання від Німеччини систем IRIS-T, Skynex, Gepard-Кулеба

Продолжаются поставки систем IRIS-T, Skynex, Gepard, кроме того Германия работает с другими странами для того, чтобы они тоже передавали свои системы ПВО Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок, передает Корреспондент УНН.

Германия уже объявила о передаче одной батареи Patriot Украине. Продолжаются поставки систем IRIS-T, Skynex, Gepard и Германия работает с другими странами для того, чтобы они тоже передавали свои системы ПВО Украине - сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что в то же время Украина все еще нуждается в системах ПВО.

Мы сегодня проговорили конкретные шаги, которые мы будем предпринимать для того, чтобы ускорить поставки этих новых батарей из других стран мира - отметил Кулеба.

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Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украине на сегодня необходимо минимум 7 систем ПВО, чтобы защитить критическую инфраструктуру.

Страны НАТО поддержали инициативу Германии по обеспечению Украины средствами ПВО