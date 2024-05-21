Продовжуються постачання від Німеччини систем IRIS-T, Skynex, Gepard – Кулеба

Продовжуються постачання систем IRIS-T, Skynex, Gepard, окрім того Німеччина працює з іншими країнами для того, щоб вони теж передавали свої системи ППО Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок, передає кореспондент УНН.

Німеччина вже оголосила про передачу однієї батареї Patriot Україні. Продовжуються постачання систем IRIS-T, Skynex, Gepard й Німеччина працює з іншими країнами для того, щоб вони теж передавали свої системи ППО Україні

Кулеба зазначив, що водночас Україна все ще потребує систем ППО.

Ми сьогодні проговорили конкретні кроки, які ми будемо робити для того, щоб пришвидшити постачання цих нових батарей з інших країн світу