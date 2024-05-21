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Країни НАТО підтримали ініціативу Німеччини щодо забезпечення України засобами ППО

Країни НАТО підтримали ініціативу Німеччини щодо забезпечення України засобами ППО

Київ • УНН

 • 26411 перегляди

Партнери по НАТО підтримують ініціативу Німеччини щодо надання Україні систем протиповітряної оборони через фінансові та технічні внески.

На засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка відбулася 20 травня, країни-партнери НАТО підтримали ініціативу Німеччини щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони. повідомило Міністерство оборони ФРН у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

"Результат онлайн-зустрічі Контактної групи по Україні: численні партнери хочуть підтримати ініціативу Німеччини щодо зміцнення української ППО", - повідомило Міністерство оборони ФРН у соцмережі Х.

За даними відомства, Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія і Канада готові брати участь фінансово. США, Великобританія, Франція, Іспанія, Литва, Бельгія і Румунія мають намір допомагати обладнанням і ракетами. Також до ініціативи хоче приєднатися Латвія.

Як повідомлялося, ініціатива Німеччини "Негайні дії з протиповітряної оборони" (IAAD) на підтримку України, запущена у квітні 2024 року, об'єднує гроші та ресурси міжнародного співтовариства для швидкого пошуку та доставки систем ППО для України.

Прем'єрка Естонії: підготовка НАТО солдатів в Україні не призведе до ескалації війни20.05.24, 09:46 • 22762 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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