Страны НАТО поддержали инициативу Германии по обеспечению Украины средствами ПВО

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которая состоялась 20 мая, страны-партнеры НАТО поддержали инициативу Германии по обеспечению Украины средствами противовоздушной обороны. сообщило Министерство обороны ФРГ в соцсети Х, передает УНН.

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"Результат онлайн-встречи Контактной группы по Украине: многочисленные партнеры хотят поддержать инициативу Германии по укреплению украинской ПВО", - сообщило Министерство обороны ФРГ в соцсети Х.

По данным ведомства, Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада готовы участвовать финансово. США, Великобритания, Франция, Испания, Литва, Бельгия и Румыния намерены помогать оборудованием и ракетами. Также к инициативе хочет присоединиться Латвия.

Как сообщалось, инициатива Германии "Немедленные действия по противовоздушной обороне" (IAAD) в поддержку Украины, запущенная в апреле 2024 года, объединяет деньги и ресурсы международного сообщества для быстрого поиска и доставки систем ПВО для Украины.

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